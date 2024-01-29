В Ужгороде началась встреча украинской стороны с венгерским министром Сиярто
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто прибыл в Закарпатье днем 29 января. Там уже началась встреча с украинскими представителями — главой МИД Дмитрием Кулебой и главой Офиса Президента Андреем Ермаком.
Об этом Ермак сообщил в Telegram-канале.
Встреча с Сиярто в Ужгороде 29 января
"Ужгород. Начали важный визит венгерской делегации. Вместе с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой встречаем министра иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петера Сийярто с командой", — написал он.
По словам Ермака, встреча направлена на то, чтобы наладить отношения между странами — "нужен откровенный и конструктивный диалог. Мы готовы".
Напомним, что Сиярто целью своего визита в Ужгород назвал "возвращение венгерской общиной своих прежних прав в Прикарпатье".
Также мы писали, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто получал смертельные угрозы. Это произошло на фоне предстоящего запланированного визита в Украину.
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