В Ужгороде началась встреча украинской стороны с венгерским министром Сиярто

Встреча с Петером Сиярто. Фото: Telegram/Андрей Ермак

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто прибыл в Закарпатье днем 29 января. Там уже началась встреча с украинскими представителями — главой МИД Дмитрием Кулебой и главой Офиса Президента Андреем Ермаком.

Об этом Ермак сообщил в Telegram-канале.

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"Ужгород. Начали важный визит венгерской делегации. Вместе с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой встречаем министра иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петера Сийярто с командой", — написал он.

По словам Ермака, встреча направлена на то, чтобы наладить отношения между странами — "нужен откровенный и конструктивный диалог. Мы готовы".

Скриншот поста Ермака

Напомним, что Сиярто целью своего визита в Ужгород назвал "возвращение венгерской общиной своих прежних прав в Прикарпатье".

Также мы писали, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто получал смертельные угрозы. Это произошло на фоне предстоящего запланированного визита в Украину.