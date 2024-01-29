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В Ужгороде началась встреча украинской стороны с венгерским министром Сиярто

29 января 2024 12:09
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Ужгороде началась встреча украинской стороны с венгерским министром Сиярто
Встреча с Петером Сиярто. Фото: Telegram/Андрей Ермак
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто прибыл в Закарпатье днем 29 января. Там уже началась встреча с украинскими представителями — главой МИД Дмитрием Кулебой и главой Офиса Президента Андреем Ермаком.

Об этом Ермак сообщил в Telegram-канале.

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"Ужгород. Начали важный визит венгерской делегации. Вместе с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой встречаем министра иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петера Сийярто с командой", — написал он.

По словам Ермака, встреча направлена на то, чтобы наладить отношения между странами — "нужен откровенный и конструктивный диалог. Мы готовы".

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Скриншот поста Ермака

Напомним, что Сиярто целью своего визита в Ужгород назвал "возвращение венгерской общиной своих прежних прав в Прикарпатье".

Также мы писали, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто получал смертельные угрозы. Это произошло на фоне предстоящего запланированного визита в Украину.

МИД
Венгрия
Украина
Ужгород
Петер Сиярто

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