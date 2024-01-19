Єрмак поговорив з очільником МЗС Угорщини — які теми обговорювали
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак 19 січня провів телефонну розмову з міністром закордонних справ і зовнішньої торгівлі Угорщини Петером Сіярто. Урядовці обговорили підготовку зустрічі, запланованої на кінець січня.
Про це повідомляє Офіс Президента.
Розмова Єрмака та Сіярто
Як відомо, Єрмак та Сіярто обговорили підготовку зустрічі, яка має відбутися 29 січня в Ужгороді. З українського боку в заході планують взяти участь міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та очільник Офісу Глави держави.
"Ми налаштовані на відкритий діалог щодо обговорення двосторонніх відносин між нашими державами", — зазначив керівник ОП.
Він також подякував Петеру Сіярто за участь Угорщини в зустрічі радників з питань національної безпеки та зовнішньополітичних радників країн щодо імплементації Формули миру, яка відбулася в Давосі.
Нагадаємо, нещодавно керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів у Давосі зустріч із міністром закордонних справ Саудівської Аравії, принцом Фейсалом бін Фарханом аль-Саудом. Вони обговорили питання двосторонньої співпраці.
Крім того, 16 січня Президент України Володимир Зеленський та президент Польщі Анджей Дуда провели зустріч у Давосі. Лідери сусідніх держав обговорили двосторонні відносини, підтримку України та узгодили позиції перед самітом Північноатлантичного альянсу у Вашингтоні.
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