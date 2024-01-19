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Єрмак поговорив з очільником МЗС Угорщини — які теми обговорювали

19 січня 2024 14:41
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Єрмак поговорив з очільником МЗС Угорщини — які теми обговорювали
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. Фото: ОП
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак 19 січня провів телефонну розмову з міністром закордонних справ і зовнішньої торгівлі Угорщини Петером Сіярто. Урядовці обговорили підготовку зустрічі, запланованої на кінець січня.

Про це повідомляє Офіс Президента.

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Розмова Єрмака та Сіярто

Як відомо, Єрмак та Сіярто обговорили підготовку зустрічі, яка має відбутися 29 січня в Ужгороді. З українського боку в заході планують взяти участь міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та очільник Офісу Глави держави.

"Ми налаштовані на відкритий діалог щодо обговорення двосторонніх відносин між нашими державами", — зазначив керівник ОП. 

Він також подякував Петеру Сіярто за участь Угорщини в зустрічі радників з питань національної безпеки та зовнішньополітичних радників країн щодо імплементації Формули миру, яка відбулася в Давосі.

Нагадаємо, нещодавно керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів у Давосі зустріч із міністром закордонних справ Саудівської Аравії, принцом Фейсалом бін Фарханом аль-Саудом. Вони обговорили питання двосторонньої співпраці. 

Крім того, 16 січня Президент України Володимир Зеленський та президент Польщі Анджей Дуда провели зустріч у Давосі. Лідери сусідніх держав обговорили двосторонні відносини, підтримку України та узгодили позиції перед самітом Північноатлантичного альянсу у Вашингтоні.

Андрій Єрмак
переговори
Угорщина
Петер Сіярто

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