Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow День arrow Голова Офісу Президента Єрмак зустрівся з головою МЗС Саудівської Аравії — про що говорили arrow

Голова Офісу Президента Єрмак зустрівся з головою МЗС Саудівської Аравії — про що говорили

16 січня 2024 23:50
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Голова Офісу Президента Єрмак зустрівся з головою МЗС Саудівської Аравії — про що говорили
Андрій Єрмак та принц Фейсал бін Фархан аль-Сауд. Фото: Telegram Андрія Єрмака
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів у Давосі зустріч із міністром закордонних справ Саудівської Аравії, принцом Фейсалом бін Фарханом аль-Саудом. Вони обговорили питання двосторонньої співпраці. 

Про це він розповів у своєму блозі в Telegram.

Читайте також:

Єрмак зустрівся з принцом Саудівської Аравії

За словами Єрмака, ця зустріч стала продовженням діалогу Володимира Зеленського та спадкоємного принца, прем’єр-міністра Саудівської Аравії Мухаммада бін Салмана аль-Сауда.

"Ми обговорили подальші кроки з активізації двосторонніх відносин у різних сферах. Окрему увагу приділили гуманітарним питанням", — пише Єрмак. 

Голова Офісу Президента Єрмак зустрівся з головою МЗС Саудівської Аравії — про що говорили
Допис Єрмака. Джерело: Telegram

Він зазначив, що принц став першим головою МЗС Саудівської Аравії, який відвідав Україну з офіційним візитом. 

"Хочу подякувати Королівству Саудівська Аравія за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України та за небайдужість до долі наших людей. Ми високо цінуємо все те, що робить для нашого народу Саудівська Аравія та наш справжній друг Фейсал бін Фархан аль-Сауд", — підсумував він, та додав, що вони домовилися про продовження роботи делегацій обох країн у Давосі.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський та президент Польщі Анджей Дуда провели зустріч у Давосі сьогодні, 16 січня. Лідери сусідніх держав обговорили двосторонні відносини, підтримку України та узгодили позиції перед самітом Північноатлантичного альянсу у Вашингтоні.

Водночас голова держави підбив підсумки двосторонніх зустрічей зі світовими лідерами у Швейцарії. За словами президента, у Давосі було обговорено Формулу миру і глави інших країн готові її підтримати.

Андрій Єрмак
Швейцарія
Україна
Саудівська Аравія
давос2024

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

15 січня 2024

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

Актуальне по темі