Голова Офісу Президента Єрмак зустрівся з головою МЗС Саудівської Аравії — про що говорили

Андрій Єрмак та принц Фейсал бін Фархан аль-Сауд. Фото: Telegram Андрія Єрмака

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів у Давосі зустріч із міністром закордонних справ Саудівської Аравії, принцом Фейсалом бін Фарханом аль-Саудом. Вони обговорили питання двосторонньої співпраці.

Про це він розповів у своєму блозі в Telegram.

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За словами Єрмака, ця зустріч стала продовженням діалогу Володимира Зеленського та спадкоємного принца, прем’єр-міністра Саудівської Аравії Мухаммада бін Салмана аль-Сауда.

"Ми обговорили подальші кроки з активізації двосторонніх відносин у різних сферах. Окрему увагу приділили гуманітарним питанням", — пише Єрмак.

Допис Єрмака. Джерело: Telegram

Він зазначив, що принц став першим головою МЗС Саудівської Аравії, який відвідав Україну з офіційним візитом.

"Хочу подякувати Королівству Саудівська Аравія за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України та за небайдужість до долі наших людей. Ми високо цінуємо все те, що робить для нашого народу Саудівська Аравія та наш справжній друг Фейсал бін Фархан аль-Сауд", — підсумував він, та додав, що вони домовилися про продовження роботи делегацій обох країн у Давосі.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський та президент Польщі Анджей Дуда провели зустріч у Давосі сьогодні, 16 січня. Лідери сусідніх держав обговорили двосторонні відносини, підтримку України та узгодили позиції перед самітом Північноатлантичного альянсу у Вашингтоні.

Водночас голова держави підбив підсумки двосторонніх зустрічей зі світовими лідерами у Швейцарії. За словами президента, у Давосі було обговорено Формулу миру і глави інших країн готові її підтримати.