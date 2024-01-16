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Глава Офиса Президента Ермак встретился с главой МИД Саудовской Аравии — о чем говорили

16 января 2024 23:50
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Глава Офиса Президента Ермак встретился с главой МИД Саудовской Аравии — о чем говорили
Андрей Ермак и принц Фейсал бин Фархан аль-Сауд. Фото: Telegram Андрея Ермака
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел в Давосе встречу с министром иностранных дел Саудовской Аравии, принцем Фейсалом бин Фарханом аль-Саудом. Они обсудили вопросы двустороннего сотрудничества.

Об этом он рассказал в своем блоге в Telegram.

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По словам Ермака, эта встреча стала продолжением диалога Владимира Зеленского и наследного принца, премьер-министра Саудовской Аравии Мухаммада бин Салмана аль-Сауда.

"Мы обсудили дальнейшие шаги по активизации двусторонних отношений в разных сферах. Отдельное внимание было уделено гуманитарным вопросам", — пишет Ермак.

Глава Офиса Президента Ермак встретился с главой МИД Саудовской Аравии — о чем говорили
Сообщение Ермака. Источник: Telegram

Он отметил, что принц стал первым главой МИД Саудовской Аравии, посетившим Украину с официальным визитом.

"Хочу поблагодарить Королевство Саудовская Аравия за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и за неравнодушие к судьбе наших людей. Мы высоко ценим все то, что делает для нашего народа Саудовская Аравия и наш настоящий друг Фейсал бин Фархан аль-Сауд", — подытожил он, и добавил, что они договорились о продолжении работы делегаций обеих стран в Давосе.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда провели встречу в Давосе сегодня, 16 января. Лидеры соседних государств обсудили двусторонние отношения, поддержку Украины и согласовали позиции перед саммитом Североатлантического альянса в Вашингтоне.

В то же время глава государства подвел итоги двусторонних встреч с мировыми лидерами в Швейцарии. По словам президента, в Давосе была обсуждена Формула мира, и главы других стран готовы ее поддержать.

Андрей Ермак
Швейцария
Украина
Саудовская Аравия
давос2024

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