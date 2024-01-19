Ермак поговорил с главой МИД Венгрии — какие темы обсуждали

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак. Фото: ОП

Глава Офиса Президент Андрей Ермак 19 января провел телефонный разговор с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петером Сиярто. Чиновники обсудили подготовку встречи, запланированной на конец января.

Об этом сообщает Офис Президента.

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Разговор Ермака и Сиярто

Как известно, Ермак и Сиярто обсудили подготовку встречи, которая состоится 29 января в Ужгороде. С украинской стороны в мероприятии планируют принять участие министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и глава Офиса главы государства.

"Мы настроены на открытый диалог по обсуждению двусторонних отношений между нашими государствами", — отметил руководитель ОП.

Он также поблагодарил Петера Сиярто за участие Венгрии во встрече советников по вопросам национальной безопасности и внешнеполитических советников стран по имплементации Формулы мира, которая состоялась в Давосе.

Напомним, недавно руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел в Давосе встречу с министром иностранных дел Саудовской Аравии, принцем Фейсалом бин Фарханом аль-Саудом. Они обсудили вопросы двустороннего сотрудничества.

Кроме того, 16 января президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда провели встречу в Давосе. Лидеры соседних государств обсудили двусторонние отношения, поддержку Украины и согласовали позиции перед саммитом Североатлантического альянса в Вашингтоне.