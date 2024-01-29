Петер Сіярто прибув на Закарпаття — яка мета візиту

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто. Фото: Facebook/

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто прибув на Закарпаття вдень 29 січня. Там у нього запланована зустріч з українським колегою Дмитром Кулебою.

Про це Сіярто повідомив на сторінці у Facebook.

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"Вирушаю до Ужгорода, нас чекає довгий день... Потрібно зробити все, щоб угорська громада на Прикарпатті повернула свої колишні права", — написав Сійярто.

Скриншот допису Сіярто

Водночас про прибуття угорського міністра повідомив журналіст Віталій Глагола.

"Його кортеж перетнув кордон і заїхав на Закарпаття", — зазначив він.

Скриншот допису Глаголи

Мета візиту Сіярто до України

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто проведе зустріч з очільником МЗС України Дмитром Кулебою в Ужгороді сьогодні, 29 січня.

Як заявляв Єрмак, на зустрічі може обговорюватися візит прем'єр-міністра Віктора Орбана до України.

Нагадаємо, що 19 січня Єрмак та Сіярто обговорили підготовку зустрічі, яка має відбутися 29 січня в Ужгороді. З українського боку в заході планують взяти участь міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та очільник Офісу Глави держави.

Крім того, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто отримував смертельні погрози. Це сталося на тлі майбутнього запланованого візиту до України.

Також ми писали, що Угорщина планує зняти вето на фінансову допомогу Україні від ЄС на суму 50 млрд євро, яке раніше наклала на цю допомогу.