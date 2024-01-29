ЄС готує удар по економіці Угорщини у разі блокування 50 млрд євро для України, — Financial Times

Європейська рада. Фото: Reuters

Європейський Союз розробляє план для удару по економіці Угорщини у разі повторного блокування допомоги для України. 50 млрд євро для України мають ухвалити під час Саміту 1 лютого.

Про це пише Financial Times.

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Так, Брюссель збирається обвалити курс угорської валюти форинт та знизити інвестиційну привабливість країни для того, аби нашкодити "робочим місцям та зростанню" економіки.

Зазначається, що якщо прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан не піде на поступки, то керівництво Союзу може публічно заявити про повне припинення фінансування Будапешта.

Водночас міністр Угорщини у справах ЄС Янош Бока заявив, що "не в курсі подібних погроз". та зазначив, що Будапешт "не піддається тиску".

"Угорщина не проводить зв'язок між підтримкою України та доступом до коштів ЄС і виступає проти того, щоб інші країни проводили такий зв'язок. Угорщина продовжить конструктивно брати участь у переговорах", — сказав він.

За його словами, Угорщина 27 січня направила нову пропозицію ЄС, таким чином надавши попередню згоду на використання коштів з бюджету для надання допомоги Україні та випуск боргових зобов'язань співтовариства для покриття потреб Києва.

Нагадаємо, що міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що Угорщина планує розблокувати надання Україні фінансової допомоги. За її словами, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто дав "позитивний сигнал" щодо цього.

Також ми писали, що країни Євросоюзу можуть залучити санкції проти уряду прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який не схвалив ухвалений ЄС спеціальний фонд військової допомоги України.