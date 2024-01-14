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ЄС може виконати вимоги Орбана, щоб розблокувати допомогу Україні — FT

14 січня 2024 14:28
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
ЄС може виконати вимоги Орбана, щоб розблокувати допомогу Україні — FT
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Фото: Anadolu
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Європейська комісія готова виконати деякі вимоги Угорщини. Вона піде на цей крок, щоб забезпечити Україні пакет підтримки в розмірі 50 млрд євро.

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на джерела.

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Єврокомісія готова надати Орбану можливість у 2025 році заблокувати фінансування по раніше узгодженій чотирирічній програмі допомоги Україні.

За такого сценарію, інституції ЄС мають у 2025 році оцінити, чи Україна все ще потребує грошей. Також єврокомісари перевірять, наскільки просунулася наша держава на шляху виконання вимог, які їй були висунуті в обмін на допомогу.

Такий розвиток подій дав би Орбану можливість накласти вето на продовження програми, якщо Україна не виконає своїх зобов'язань належним чином.

Раніше ми повідомляли, що Угорщина висунула нову умову для зняття вето на 50 млрд євро для України. Тепер країна хоче, щоб фінансування переглядалося щороку.

Також ми писали, що Віктор Орбан заявив, що ще встигне заблокувати вступ України до Європейського Союзу. За його словами, це погане рішення.

Єврокомісія
фінансова допомога
Угорщина
Україна
Віктор Орбан

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