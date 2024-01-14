ЕС может выполнить требования Орбана для разблокирования помощи Украине — FT

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото: Anadolu

Европейская комиссия готова выполнить некоторые требования Венгрии. Она пойдет на этот шаг, чтобы обеспечить Украине пакет поддержки в размере 50 млрд. евро.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Читайте также:

Еврокомиссия уступит Орбану

Еврокомиссия готова предоставить Орбану возможность в 2025 году заблокировать финансирование по ранее согласованной четырехлетней программе помощи Украине.

При таком сценарии институты ЕС должны в 2025 году оценить, нуждается ли Украина все еще в деньгах. Также еврокомиссары проверят, насколько продвинулось наше государство на пути выполнения требований, которые ему были предъявлены в обмен на помощь.

Такое развитие событий дало бы Орбану возможность наложить вето на продолжение программы, если Украина не выполнит свои обязательства должным образом.

Ранее мы сообщали, что Венгрия выдвинула новое условие по снятию вето на 50 млрд евро для Украины. Теперь страна хочет, чтобы финансирование пересматривалось каждый год.

Также мы писали, что Виктор Орбан заявил, что еще успеет заблокировать вступление Украины в Европейский Союз. По его словам, это плохое решение.