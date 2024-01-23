ЕС жестко отреагирует на блокирование Орбаном спецфонда военной помощи Украине, — СМИ

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото: агентство Рейтерс

Страны Евросоюза могут задействовать санкции против правительства премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, которое не одобрило принятый ЕС специальный фонд военной помощи Украины. Он получил название "Европейский фонд мира".

Об этом пишет издание Bloomberg.

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Журналисты отметили, что если Орбан будет продолжать блокировать пакет поддержки, то его примут другие 26 стран ЕС без участия Венгрии. Как добавляют источники, подготовка к такому сценарию уже продвигается.

Рассматриваемый потенциальный резервный вариант состоит в том, чтобы другие страны-члены направляли деньги в Киев вне бюджетного процесса ЕС. Такое предложение будет предусматривать национальные гарантии по привлечению финансирования на рынках, если Венгрия будет продолжать блокировать совместное решение.

Издание добавляет, что если Орбан решит пойти по этому пути, то ЕС начнет следующий этап санкций против Будапешта, которые могут привести к лишению Венгрии на право голоса как страны-участницы.

Также, по словам чиновников ЕС, такой сценарий может ожидать и премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который уже предупредил других лидеров, что защитит Венгрию от любых потенциальных шагов лишить правительство Орбана возможности осуществлять свои права в блоке.

Напомним, ранее руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петером Сийярто. Чиновники обсудили подготовку встречи, запланированной на конец января.

В то же время, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что единственный способ прекратить войну в Украине — это отдать часть территории захватчикам. Также словацкий премьер вновь отметил свое утверждение о том, что выступает против членства Украины в НАТО. Однако спикер МИД Украины Олег Николенко в ответ на это ответил, что в территориальном плане никаких уступок России не будет.