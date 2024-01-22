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Жодного компромісу — у МЗС України відповіли Фіцо щодо територіальних поступок

22 січня 2024 15:43
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Жодного компромісу — у МЗС України відповіли Фіцо щодо територіальних поступок
Речник МЗС України Олег Ніколенко. Фото: Facebook Олег Ніколенко
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

В Міністерстві закордонних справ України відреагували на провокаційну заяву прем‘єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, що між Україною та Росією має бути досягнуто компромісу. У відомстві наголосили, що у питанні територіальної цілісності не може бути компромісів.

Відповідну заяву оприлюднив речник МЗС України Олег Ніколенко.

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Відповідь МЗС України на заяву Фіцо. Фото: скриншот 

Що сказав Фіцо

"Повинен бути якийсь компроміс. Чого вони чекають, що росіяни підуть з Криму, Донбасу і Луганська? Це нереально", — заявив Роберт Фіцо.

Також під час інтерв'ю напередодні зустрічі з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем Фіцо повторив що він не підтримує заявки України на вступ до НАТО. Він заявив, що накладе вето на це рішення.

Реакція МЗС України

"Не може бути компромісу щодо територіальної цілісності. Ні України, ні Словаччини, ні будь-якої іншої країни", — заявив Олег Ніколенко.

Він додав, що Україна та партнери докладають зусиль, щоб вибити російських окупантів із Криму, Донбасу та Луганська. Це необхідно, щоб росіяни не пішли далі, у тому числі і до Кошицького, Пряшівського та інших словацьких країв.

"Давайте говорити відверто: без безпеки в Україні, не буде безпеки ні в Словаччині, ні в Європі загалом. Маємо спільними зусиллями наближати українську перемогу", — зазначив Ніколенко.

Раніше ми повідомляли, що прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що єдиний спосіб припинити війну в Україні — це віддати частину території загарбникам. Також словацький прем'єр знову наголосив на своєму твердженні про те, що виступає проти членства України в НАТО.

Нагадаємо, Роберт Фіцо заявив, що Сполучені Штати повністю контролюють Україну. Таким чином він намагається виправдати вторгнення Росії 24 лютого 2022 року.

війна
переговори
Словаччина
Україна
Роберт Фіцо

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