Прем'єр Словаччини Фіцо напередодні візита в Україну заявив, що Київ контролюють США

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Фото: Reuters

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що Сполучені Штати повністю контролюють Україну. Таким чином він намагається виправдати вторгнення Росії 24 лютого 2022 року.

Про це прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо в ефірі Словацького національного радіо.

Читайте також:

Фіцо відзначився скандальною заявою

"У 2014 році, після Майдану, Україна стала повністю підконтрольною США. Тому президент Росії наказав застосувати військову силу в Україні", — вважає Фіцо.

Він запропонував уявити Мексику, яка знаходиться поряд із Сполученими Штатами, і що її міністерство оборони опиняється повністю під контролем Росії. Як і вся політична еліта, включаючи президента та уряд.

"Тепер уявіть, що Мексику включать до військової організації, де Росія грає вирішальну роль. Щоб ви зробили? Цей аргумент — раціональний! Україна не суверенна та залежна країна. Україна під повним контролем США", — заявив Фіцо.

Варто зазначити, що на наступному тижні Фіцо планує здійснити візит до Києва.

Раніше ми повідомляли, що прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що проти вступу України до НАТО. Про це він планує сказати прем'єр-міністру Денису Шмигалю під час зустрічі.

Нагадуємо, що прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо підтримав позицію свого угорського колеги Віктора Орбана щодо необхідності змінити план Європейського Союзу про фінансову допомогу Україні на 50 мільярдів євро.