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Прем'єр Словаччини Фіцо напередодні візита в Україну заявив, що Київ контролюють США

21 січня 2024 20:01
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Прем'єр Словаччини Фіцо напередодні візита в Україну заявив, що Київ контролюють США
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Фото: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що Сполучені Штати повністю контролюють Україну. Таким чином він намагається виправдати вторгнення Росії 24 лютого 2022 року.

Про це прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо в ефірі Словацького національного радіо.

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Фіцо відзначився скандальною заявою

"У 2014 році, після Майдану, Україна стала повністю підконтрольною США. Тому президент Росії наказав застосувати військову силу в Україні", — вважає Фіцо.

Він запропонував уявити Мексику, яка знаходиться поряд із Сполученими Штатами, і що її міністерство оборони опиняється повністю під контролем Росії. Як і вся політична еліта, включаючи президента та уряд.

"Тепер уявіть, що Мексику включать до військової організації, де Росія грає вирішальну роль. Щоб ви зробили? Цей аргумент — раціональний! Україна не суверенна та залежна країна. Україна під повним контролем США", — заявив Фіцо.

Варто зазначити, що на наступному тижні Фіцо планує здійснити візит до Києва.

Раніше ми повідомляли, що прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що проти вступу України до НАТО. Про це він планує сказати прем'єр-міністру Денису Шмигалю під час зустрічі.

Нагадуємо, що прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо підтримав позицію свого угорського колеги Віктора Орбана щодо необхідності змінити план Європейського Союзу про фінансову допомогу Україні на 50 мільярдів євро.

США
війна
НАТО
Словаччина
Україна
Росія
Роберт Фіцо

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