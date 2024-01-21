Прем'єр Словаччини Фіцо напередодні візита в Україну заявив, що Київ контролюють США
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що Сполучені Штати повністю контролюють Україну. Таким чином він намагається виправдати вторгнення Росії 24 лютого 2022 року.
Про це прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо в ефірі Словацького національного радіо.
Фіцо відзначився скандальною заявою
"У 2014 році, після Майдану, Україна стала повністю підконтрольною США. Тому президент Росії наказав застосувати військову силу в Україні", — вважає Фіцо.
Він запропонував уявити Мексику, яка знаходиться поряд із Сполученими Штатами, і що її міністерство оборони опиняється повністю під контролем Росії. Як і вся політична еліта, включаючи президента та уряд.
"Тепер уявіть, що Мексику включать до військової організації, де Росія грає вирішальну роль. Щоб ви зробили? Цей аргумент — раціональний! Україна не суверенна та залежна країна. Україна під повним контролем США", — заявив Фіцо.
Варто зазначити, що на наступному тижні Фіцо планує здійснити візит до Києва.
Раніше ми повідомляли, що прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що проти вступу України до НАТО. Про це він планує сказати прем'єр-міністру Денису Шмигалю під час зустрічі.
Нагадуємо, що прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо підтримав позицію свого угорського колеги Віктора Орбана щодо необхідності змінити план Європейського Союзу про фінансову допомогу Україні на 50 мільярдів євро.
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