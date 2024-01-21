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Премьер Словакии Фицо накануне визита в Украину заявил, что Киев контролируют США

21 января 2024 20:01
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Премьер Словакии Фицо накануне визита в Украину заявил, что Киев контролируют США
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Фото: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Соединенные Штаты полностью контролируют Украину. Таким образом, он пытается оправдать вторжение России 24 февраля 2022 года.

Об этом премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил в эфире Словацкого национального радио.

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Фицо отметился скандальным заявлением

"В 2014 году после Майдана Украина стала полностью подконтрольной США. Поэтому президент России приказал применить военную силу в Украине", — считает Фицо.

Он предложил представить Мексику, которая находится рядом с Соединенными Штатами, и что ее министерство обороны оказывается полностью под контролем России. Как и вся политическая элита, включая президента и правительство.

"Теперь представьте, что Мексику включат в военную организацию, где Россия играет решающую роль. Чтобы вы сделали? Этот аргумент рационален! Украина не суверенная и зависимая страна. Украина под полным контролем США", — заявил Фицо.

Стоит отметить, что на следующей неделе Фицо планирует посетить Киев.

Ранее мы сообщали, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что против вступления Украины в НАТО. Об этом он намерен сказать премьер-министру Денису Шмыгалю во время встречи.

Напомним, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо поддержал позицию своего венгерского коллеги Виктора Орбана относительно необходимости изменить план Европейского Союза о финансовой помощи Украине на 50 миллиардов евро.

США
война
НАТО
Словакия
Украина
Россия
Роберт Фицо

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