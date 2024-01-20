Фіцо заявив, що Словаччина проти членства України в НАТО

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Фото: Facebook/Роберт Фіцо

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що проти вступу України в НАТО. Про це він планує сказати прем'єр-міністру Денису Шмигалю під час зустрічі.

Про це пише RTVS.

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За його словами, він йде на зустріч із прем'єром України Денисом Шмигалем із гуманітарною допомогою.

Водночас Фіцо наголосив, що Україна не буде отримувати жодної зброї від словацької армії чи з державних складів.

Словацький прем'єр зазначив, що поважає рішення України вступити до Європейського Союзу, проте "вона повинна відповідати умовам".

"Я скажу, що я проти членства України в НАТО, що буду користуватися правом вето і блокуватиму це, тому що це буде фундаментом Третьої світової війни", — додав він.

Нагадаємо, що парламент Словаччини проголосував за зміни до закону про конкуренцію, які передають повноваження на схвалення експорту зброї Міністерству оборони країни. Раніше на нього наклала вето президентка Зузана Чапутова.

Також ми писали, що прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо підтримав позицію свого угорського колеги Віктора Орбана щодо необхідності змінити план Європейського Союзу про фінансову допомогу Україні на 50 мільярдів євро.