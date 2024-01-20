Фицо заявил, что Словакия против членства Украины в НАТО

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Фото: Facebook/Роберт Фицо

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что против вступления Украины в НАТО. Об этом он намерен сказать премьер-министру Денису Шмыгалю во время встречи.

Об этом пишет RTVS.

Читайте также:

Фицо против членства Украины в ЕС

По его словам, он идет на встречу с премьером Украины Денисом Шмыгалем с гуманитарной помощью.

В то же время Фицо подчеркнул, что Украина не будет получать никакого оружия от словацкой армии или государственных складов.

Словацкий премьер отметил, что уважает решение Украины вступить в Европейский Союз, однако "она должна соответствовать условиям".

"Я скажу, что я против членства Украины в НАТО, что буду пользоваться правом вето и блокировать это, потому что это будет фундаментом Третьей мировой войны", — добавил он.

Напомним, что парламент Словакии проголосовал за изменения в закон о конкуренции, передающие полномочия на одобрение экспорта оружия Министерству обороны страны. Ранее на него наложила вето президент Зузана Чапутова.

Также мы писали, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо поддержал позицию своего венгерского коллеги Виктора Орбана по поводу необходимости изменить план Европейского Союза о финансовой помощи Украине на 50 миллиардов евро.