Фицо заявил, что Словакия против членства Украины в НАТО
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что против вступления Украины в НАТО. Об этом он намерен сказать премьер-министру Денису Шмыгалю во время встречи.
Об этом пишет RTVS.
Фицо против членства Украины в ЕС
По его словам, он идет на встречу с премьером Украины Денисом Шмыгалем с гуманитарной помощью.
В то же время Фицо подчеркнул, что Украина не будет получать никакого оружия от словацкой армии или государственных складов.
Словацкий премьер отметил, что уважает решение Украины вступить в Европейский Союз, однако "она должна соответствовать условиям".
"Я скажу, что я против членства Украины в НАТО, что буду пользоваться правом вето и блокировать это, потому что это будет фундаментом Третьей мировой войны", — добавил он.
Напомним, что парламент Словакии проголосовал за изменения в закон о конкуренции, передающие полномочия на одобрение экспорта оружия Министерству обороны страны. Ранее на него наложила вето президент Зузана Чапутова.
Также мы писали, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо поддержал позицию своего венгерского коллеги Виктора Орбана по поводу необходимости изменить план Европейского Союза о финансовой помощи Украине на 50 миллиардов евро.
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