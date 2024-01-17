У Словаччині парламент надав Міноборони контроль над експортом зброї — це стосується й України

Парламент Словаччини. Фото: сайт парламенту

Парламент Словаччини проголосував за зміни до закону про конкуренцію, які передають повноваження на схвалення експорту зброї Міністерству оборони країни. Раніше на нього наклала вето президентка Зузана Чапутова.

Про це пише Politico.

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Так, депутати словацького парламенту більшістю голосів підтримали поправку, що відкриває шлях для державних і приватних компаній експортувати зброю в Україну.

Зазначається, що раніше на цей законопроєкт наклала вето президентка Словаччини Зузана Чапутова. Вона пояснила це тим, що Міністерство оборони не має експертних ресурсів для оцінки потенційних ризиків продажу зброї.

Президентка Словаччини стверджувала, що Міністерство оборони не має експертних ресурсів для оцінки потенційних ризиків продажу зброї для міжнародної репутації та безпеки країни.

Одна з ключових змін у законопроєкті стосується зміни порядку ліцензування експорту зброї. Раніше цим питанням займалося Міністерство економіки за схвалення Міністерства закордонних справ та розвідки. Проте відтепер відповідні процедури буде проводити лише Міністерство оборони Словаччини.

Нагадаємо, що прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо підтримав позицію свого угорського колеги Віктора Орбана щодо необхідності змінити план Європейського Союзу про фінансову допомогу Україні на 50 мільярдів євро.

Також ми писали, що прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що деокупація України неможлива, бо Росія не поступиться територіями. Водночас він звинуватив країни Заходу у зірваних шансах укласти мир між Україною та Росією.