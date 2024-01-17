Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow День arrow У Словаччині парламент надав Міноборони контроль над експортом зброї — це стосується й України arrow

У Словаччині парламент надав Міноборони контроль над експортом зброї — це стосується й України

17 січня 2024 19:32
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Словаччині парламент надав Міноборони контроль над експортом зброї — це стосується й України
Парламент Словаччини. Фото: сайт парламенту
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Парламент Словаччини проголосував за зміни до закону про конкуренцію, які передають повноваження на схвалення експорту зброї Міністерству оборони країни. Раніше на нього наклала вето президентка Зузана Чапутова.

Про це пише Politico.

Читайте також:

У Словаччині контроль над експортом зброї передали Міноборони

Так, депутати словацького парламенту більшістю голосів підтримали поправку, що відкриває шлях для державних і приватних компаній експортувати зброю в Україну.

Зазначається, що раніше на цей законопроєкт наклала вето президентка Словаччини Зузана Чапутова. Вона пояснила це тим, що Міністерство оборони не має експертних ресурсів для оцінки потенційних ризиків продажу зброї. 

Президентка Словаччини стверджувала, що Міністерство оборони не має експертних ресурсів для оцінки потенційних ризиків продажу зброї для міжнародної репутації та безпеки країни.

Одна з ключових змін у законопроєкті стосується зміни порядку ліцензування експорту зброї. Раніше цим питанням займалося Міністерство економіки за схвалення Міністерства закордонних справ та розвідки. Проте відтепер відповідні процедури буде проводити лише Міністерство оборони Словаччини.

Нагадаємо, що прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо підтримав позицію свого угорського колеги Віктора Орбана щодо необхідності змінити план Європейського Союзу про фінансову допомогу Україні на 50 мільярдів євро.

Також ми писали, що прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що деокупація України неможлива, бо Росія не поступиться територіями. Водночас він звинуватив країни Заходу у зірваних шансах укласти мир між Україною та Росією.

зброя
Словаччина
експорт
війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

9 січня 2024

09:51 Лунін готується до трансферу у несподіваний клуб

Актуальне по темі