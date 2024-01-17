Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow День arrow В Словакии парламент предоставил Минобороны контроль над экспортом оружия — это касается и Украины arrow

В Словакии парламент предоставил Минобороны контроль над экспортом оружия — это касается и Украины

17 января 2024 19:32
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Словакии парламент предоставил Минобороны контроль над экспортом оружия — это касается и Украины
Парламент Словакии Фото: сайт парламента
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Парламент Словакии проголосовал за изменения в закон о конкуренции, которые передают полномочия на одобрение экспорта оружия Министерству обороны страны. Ранее на него наложила вето президент Зузана Чапутова.

Об этом пишет Politico.

Читайте также:

В Словакии контроль над экспортом оружия передали Минобороны

Так, депутаты словацкого парламента большинством голосов поддержали поправку, что предоставляет путь для государственных и частных компаний экспортировать оружие в Украину.

Отмечается, что ранее на этот законопроект наложила вето президент Словакии Зузана Чапутова. Она объяснила это тем, что у Министерства обороны нет экспертных ресурсов для оценки потенциальных рисков продажи оружия.

Президент Словакии утверждала, что у Министерства обороны нет экспертных ресурсов для оценки потенциальных рисков продажи оружия для международной репутации и безопасности страны.

Одно из ключевых изменений в законопроекте касается изменения порядка лицензирования экспорта оружия. Ранее этим вопросом занималось Министерство экономики при одобрении Министерства иностранных дел и разведки. Однако соответствующие процедуры будет проводить только Министерство обороны Словакии.

Напомним, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо поддержал позицию своего венгерского коллеги Виктора Орбана по поводу необходимости изменить план Европейского Союза о финансовой помощи Украине на 50 миллиардов евро.

Также мы писали, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что деоккупация Украины невозможна, потому что Россия не уступит территории. В то же время он обвинил страны Запада в сорванных шансах заключить мир между Украиной и Россией.

оружие
Словакия
экспорт
война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

9 января 2024

09:51 Лунин готовится к трансферу в неожиданный клуб

Актуальное по теме