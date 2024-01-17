В Словакии парламент предоставил Минобороны контроль над экспортом оружия — это касается и Украины

Парламент Словакии Фото: сайт парламента

Парламент Словакии проголосовал за изменения в закон о конкуренции, которые передают полномочия на одобрение экспорта оружия Министерству обороны страны. Ранее на него наложила вето президент Зузана Чапутова.

Об этом пишет Politico.

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Так, депутаты словацкого парламента большинством голосов поддержали поправку, что предоставляет путь для государственных и частных компаний экспортировать оружие в Украину.

Отмечается, что ранее на этот законопроект наложила вето президент Словакии Зузана Чапутова. Она объяснила это тем, что у Министерства обороны нет экспертных ресурсов для оценки потенциальных рисков продажи оружия.

Президент Словакии утверждала, что у Министерства обороны нет экспертных ресурсов для оценки потенциальных рисков продажи оружия для международной репутации и безопасности страны.

Одно из ключевых изменений в законопроекте касается изменения порядка лицензирования экспорта оружия. Ранее этим вопросом занималось Министерство экономики при одобрении Министерства иностранных дел и разведки. Однако соответствующие процедуры будет проводить только Министерство обороны Словакии.

Напомним, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо поддержал позицию своего венгерского коллеги Виктора Орбана по поводу необходимости изменить план Европейского Союза о финансовой помощи Украине на 50 миллиардов евро.

Также мы писали, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что деоккупация Украины невозможна, потому что Россия не уступит территории. В то же время он обвинил страны Запада в сорванных шансах заключить мир между Украиной и Россией.