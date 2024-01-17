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Словаччина підтримала блокування Орбаном 50 мільярдів євро для України

17 січня 2024 15:34
31cf27d3-5af3-402b-9771-1ff1ef495000 - Анастасія Гришкова
Допомога Україні у 50 мільярдів євро: Словаччина слідом за Орбаном заблокувала виділення коштів
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Фото: ЕРА
31cf27d3-5af3-402b-9771-1ff1ef495000 - Анастасія Гришкова

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо підтримав позицію свого угорського колеги Віктора Орбана щодо необхідності змінити план Європейського Союзу про фінансову допомогу Україні на 50 мільярдів євро.

Про це повідомляє "АР". 

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Словаччина слідом за Орбаном заблокувала Україні 50 мільярдів євро

Прем’єр Словаччини погодився з двома позиціями Віктора Орбана: ЄС не повинен фінансувати запланований пакет допомоги Україні на 50 мільярдів євро зі спільного бюджету, і війну неможливо вирішити військовим шляхом.

За словами Фіцо, навіть у разі виділення цих коштів "через два-три роки" нічого не зміниться.

"З кожного боку на сто тисяч більше загиблих солдатів, і ніхто не просунуся вперед. Росіяни продовжать свій військовий контроль над Донецьком і Луганськом. Звісно, вони не підуть із Криму, але позиція Росії на переговорах покращиться", — додав він.

Словацький прем’єр укотре повторив раніше озвучувану ним тезу про те, що війна "не має військового рішення".

Блокування Угорщиною 50 мільярдів євро

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан наклав вето на пакет допомоги Україні у розмірі 50 мільярдів євро після того, як раніше утримався під час ухвалення рішення щодо переговорів про вступ України до ЄС. Угорщина запропонувала країнам-членам ЄС розділити пакет допомоги Україні на 50 мільярдів євро і спершу надати тільки половину від ухваленої суми.

Угорщина вважає, що на першому етапі Україні буде досить 25 мільярдів євро. Потім держави ЄС мають оцінити, чи виплачувати решту допомоги залежно від потреб України. 

Про яку допомогу йдеться

В ЄС хочуть надати Україні новий фінансовий пакет на суму 50 мільярдів євро на період від 2024 по 2027 рік (Ukraine Facility). Його створення вже підтримав Європарламент.

Нагадаємо, Європейська комісія готова виконати деякі вимоги Угорщини. Вона піде на цей крок, щоб забезпечити Україні пакет підтримки в розмірі 50 млрд євро.

Європейський союз
Угорщина
Словаччина
Віктор Орбан

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