ЄС може узгодити передачу Україні 50 мільярдів євро вже за кілька тижнів — ЗМІ

Засідання Європарламенту. Фото: Reuters

В Європейському союзі впевнені, що угоду про чотирирічний пакет фінансування на 50 млрд євро для України ухвалять не зважаючи на погрози з боку Угорщини. Це може статися протягом найближчих кількох тижнів.

Про це повідомляє Politico.

Читайте також:

Фінансова допомога Україні

Низка європейських дипломатів та чиновників у розмові з виданням заявили, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан наближається до прийняття компромісу щодо використання грошей з бюджету блоку для допомоги Україні.

Наразі ЄС та Угорщина продовжують перемовини, щоб дійти згоди до 1 лютого, коли відбудеться саміт лідерів європейських країн у Брюсселі.

"Хоча досі немає згоди щодо того, які поступки запропонувати Угорщині натомість і на що вона може погодитися, ЄС тепер упевнений, що угода може бути досягнута протягом наступних кількох тижнів", — говориться у матеріалі.

Поступки Угорщині

Також відомо, що у Брюсселі готові до певних поступок Будапешту, щоб досягти угоди. При цьому більшість країн ЄС відхилили спробу Угорщини розділити транш для України на щорічні пакети. Це дало б Орбану можливість щороку блокувати грошову допомогу для України.

Офіційний представник ЄС зазначив, що потенційний компроміс може передбачати відшкодування Угорщині її відсоткової ставки готівкою після пандемії.

Раніше ми повідомляли, що Європейська комісія готова виконати деякі вимоги Угорщини. Вона піде на цей крок, щоб забезпечити Україні пакет підтримки в розмірі 50 млрд євро.

Нагадуємо, що Угорщина висунула нову умову для зняття вето на 50 млрд євро для України. Тепер країна хоче, щоб фінансування переглядалося щороку.