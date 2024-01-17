ЕС может согласовать передачу Украине 50 миллиардов евро уже через несколько недель — СМИ

Заседание Европарламента. Фото: Reuters

В Европейском союзе уверены, что соглашение о четырехлетнем пакете финансирования на 50 млрд евро для Украины будет принято несмотря на угрозы со стороны Венгрии. Это может произойти в ближайшие несколько недель.

Об этом сообщает Politico.

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Финансовая помощь Украине

Ряд европейских дипломатов и чиновников в разговоре с изданием заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан приближается к принятию компромисса по использованию денег из бюджета блока для помощи Украине.

ЕС и Венгрия продолжают переговоры, чтобы прийти к соглашению до 1 февраля, когда состоится саммит лидеров европейских стран в Брюсселе.

"Хотя до сих пор нет согласия по поводу того, какие уступки предложить Венгрии взамен и на что она может согласиться, ЕС теперь уверен, что соглашение может быть достигнуто в течение следующих нескольких недель", — говорится в материале.

Уступки Венгрии

Также известно, что в Брюсселе готовы к определенным уступкам Будапешта, чтобы достичь соглашения. При этом большинство стран ЕС отклонило попытку Венгрии разделить транш для Украины на ежегодные пакеты. Это даст Орбану возможность ежегодно блокировать денежную помощь для Украины.

Официальный представитель ЕС отметил, что потенциальный компромисс может предусматривать возмещение Венгрии ее процентной ставки наличными после пандемии.

Ранее мы сообщали, что Европейская комиссия готова выполнить некоторые требования Венгрии. Она пойдет на этот шаг, чтобы обеспечить Украине пакет поддержки в размере 50 млрд. евро.

Напомним, что Венгрия выдвинула новое условие для снятия вето на 50 млрд евро для Украины. Теперь страна хочет, чтобы финансирование пересматривалось каждый год.