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Депутат Європарламенту зібрав підписи під петицією, аби позбавити Угорщину права голосу

12 січня 2024 22:48
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Депутат Європарламенту зібрав підписи під петицією, аби позбавити Угорщину права голосу
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Фото: REUTERS/Marton Monus
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Депутат Європейського парламенту від Фінляндії Петрі Сарвамаа зібрав 120 підписів під петицією до президентки Роберти Мацоли із закликом позбавити Угорщину права голосувати в Раді Європейського Союзу. Він подякував всім, хто підтримав "цю історичну петицію".

Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі X.

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"Підписи зібрано! Ми стали на крок ближче до позбавлення Орбана права голосу. Відгуки були сильними, дякую всім, хто підтримав цю історичну петицію. Я зібрав 120 імен з різних партій та кількох держав-членів ЄС", — наголосив депутат.

петиція щодо позбавлення Угорщини права голосу в ЄС
Скриншот допису з X Петрі Сарвамаа

За його словами, наступним кроком має стати якнайшвидша оцінка остаточної загальної підтримки ідеї петиції під час пленарного засідання. 

"Це може стати можливим вже наступного тижня, оскільки наступного тижня парламент голосуватиме за резолюцію щодо Угорщини. Зміст резолюції обговорюється, і я вважаю цілком можливим, що Стаття 7.2 ДФЄС буде включена в тій чи іншій формі", — запевнив Петрі Сарвамаа.

петиція щодо позбавлення Угорщини права голосу в ЄС
Скриншот дописів з X Петрі Сарвамаа

Нагадаємо, раніше ми писали, що Європейська комісія готова піти на певні поступки Угорщині, щоб домогтися виділення Україні 50 мільярдів євро. Можна припустити, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у такому разі відмовиться від свого вето.

Європейський союз
Угорщина
Фінляндія
політики
петиція
Віктор Орбан

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