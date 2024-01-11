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Єврокомісія готова поступитися Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні

11 січня 2024 23:54
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Єврокомісія готова поступитися Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Фото: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Європейська комісія готова піти на певні поступки Угорщині, щоб домогтися виділення Україні 50 мільярдів євро. Можна припустити, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у такому разі відмовиться від свого вето.

Про це повідомляє The Financial Times.

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Брюссель намагається вирішити проблему блокади Угорщиною допомоги Україні відтоді, як прем'єр-міністр Віктор Орбан наклав вето на пакет заходів ЄС у грудні.

Проблема стає ще більш актуальною, якщо врахувати, що складна ситуація в Конгресі США означає невизначеність у підтримці Києва з боку Вашингтона, в той час як Росія посилює авіаудари по українських містах.

На що готовий ЄС

За умовами можливої поступки, ЄС включить перегляд чотирирічного пакета підтримки України наступного року, коли оцінюватимуть, чи потребує Україна грошей і чи виконала наша країна вимоги, які мала виконати за допомогу від ЄС. Це дасть Орбану можливість накласти вето на його продовження.

Єврокомісія також готова проводити щорічний аудит допомоги і запровадити пункт про "екстрене гальмування". Згідно з ним будь-яка країна зможе винести серйозні побоювання щодо виплат Україні на обговорення саміту лідерів ЄС.

Високопоставлений угорський чиновник, відповідаючи на запитання, чи буде цього достатньо, щоб Орбан відмовився від свого вето, сказав: "Поки що неясно, але, найімовірніше, так".

Раніше ми повідомляли, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан може тимчасово обійняти посаду президента Європейської Ради в тому разі, якщо теперішній голова Шарль Мішель звільниться через своє обрання до Європарламенту влітку.

Європейський союз
фінансова допомога
Україна
Віктор Орбан
світ

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