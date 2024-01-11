Еврокомиссия готова уступить Венгрии, чтобы разблокировать помощь Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото: Reuters

Европейская комиссия готова пойти на некоторые уступки Венгрии, чтобы добиться выделения Украине 50 миллиардов евро. Можно предположить, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в таком случае откажется от своего вето.

Об этом сообщает The Financial Times.

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ЕС готов к уступкам Венгрии

Брюссель пытается решить проблему блокады Венгрией помощи Украине с тех пор, как премьер-министр Виктор Орбан наложил вето на пакет мер ЕС в декабре.

Проблема становится еще более актуальной, если учесть, что сложная ситуация в Конгрессе США означает неопределенность в поддержке Киева со стороны Вашингтона, в то время как Россия усугубляет авиаудары по украинским городам.

На что готов ЕС

По условиям возможной уступки, ЕС включит пересмотр четырехлетнего пакета поддержки Украины в следующем году, когда будут оценивать, нуждается ли Украина в деньгах и выполнила ли наша страна требования, которые должна была выполнить за помощь от ЕС. Это даст Орбану возможность ветировать его продолжение.

Еврокомиссия также готова проводить ежегодный аудит помощи и ввести пункт об "экстренном торможении". Согласно ему, любая страна сможет вынести серьезные опасения относительно выплат Украине на обсуждение саммита лидеров ЕС.

Высокопоставленный венгерский чиновник, отвечая на вопрос, будет ли этого достаточно, чтобы Орбан отказался от своего вето, сказал: "Пока неясно, но, вероятнее всего, да".

Ранее мы сообщали, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может временно занять пост президента Европейского Совета в том случае, если нынешний глава Шарль Мишель уволится из-за своего избрания в Европарламент летом.