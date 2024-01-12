Депутат Европарламента собрал подписи под петицией, чтобы лишить Венгрию права голоса

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото: REUTERS/Marton Monus

Депутат Европейского парламента от Финляндии Петри Сарвамаа собрал 120 подписей под петицией к президенту Роберте Мацоле с призывом лишить Венгрию права голосовать в Совете Европейского Союза. Он поблагодарил всех, кто поддержал "эту историческую петицию".

Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

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"Подписи собраны! Мы стали на шаг ближе к лишению Орбана права голоса. Отзывы были сильными, благодарю всех, кто поддержал эту историческую петицию. Я собрал 120 имен из разных партий и нескольких государств-членов ЕС", — подчеркнул депутат.

Скриншот сообщения с X Петри Сарвамаа

По его словам, следующим шагом должна стать скорейшая оценка окончательной всеобщей поддержки идеи петиции во время пленарного заседания.

"Это может стать возможным уже на следующей неделе, поскольку на следующей неделе парламент будет голосовать за резолюцию относительно Венгрии. Содержание резолюции обсуждается, и я считаю вполне возможным, что Статья 7.2 ГФЕС будет включена в той или иной форме", — заверил Петри Сарвамаа.

Скриншот сообщений с X Петри Сарвамаа

Напомним, ранее мы писали, что Европейская комиссия готова пойти на определенные уступки Венгрии, чтобы добиться выделения Украине 50 миллиардов евро. Можно предположить, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в таком случае откажется от своего вето.