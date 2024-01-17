Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow День arrow Словакия поддержала блокирование Орбаном 50 миллиардов евро для Украины arrow

Словакия поддержала блокирование Орбаном 50 миллиардов евро для Украины

17 января 2024 15:34
31cf27d3-5af3-402b-9771-1ff1ef495000 - Анастасия Гришкова
Помощь Украине в 50 миллиардов евро: Словакия вслед за Орбаном заблокировала выделение средств
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Фото: ЕРА
31cf27d3-5af3-402b-9771-1ff1ef495000 - Анастасия Гришкова

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо поддержал позицию своего венгерского коллеги Виктора Орбана по поводу необходимости изменить план Европейского Союза о финансовой помощи Украине на 50 миллиардов евро.

Об этом сообщает "АР".

Читайте также:

Словакия вслед за Орбаном заблокировала Украине 50 миллиардов евро

Премьер Словакии согласился с двумя позициями Виктора Орбана: ЕС не должен финансировать запланированный пакет помощи Украине на 50 миллиардов евро из общего бюджета и войну невозможно решить военным путем.

По словам Фицо, даже в случае выделения этих средств "через два-три года" ничего не изменится.

"С каждой стороны на сто тысяч больше погибших солдат, и никто не продвинусь вперед. Россияне продолжат свой военный контроль над Донецком и Луганском. Конечно, они не уйдут из Крыма, но позиция России на переговорах улучшится" , — добавил он.

Словацкий премьер еще раз повторил ранее озвучиваемый им тезис о том, что война "не имеет военного решения".

Блокировка Венгрией 50 миллиардов евро: что известно

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ветировал пакет помощи Украине в размере 50 миллиардов евро после того, как ранее воздержался при принятии решения о переговорах о вступлении Украины в ЕС.

Венгрия предложила странам-членам ЕС разделить пакет помощи Украине на 50 миллиардов евро и сначала предоставить только половину принятой суммы. Венгрия считает, что на первом этапе Украине будет достаточно 25 млрд евро. Затем государства ЕС должны оценить, выплачивать ли остальную помощь в зависимости от потребностей Украины.

О какой помощи идет речь

В ЕС хотят предоставить Украине новый финансовый пакет на сумму 50 миллиардов евро в период с 2024 по 2027 год (Ukraine Facility). Его создание уже поддержал Европарламент.

Напомним, Европейская комиссия готова выполнить некоторые требования Венгрии . Она пойдет на этот шаг, чтобы обеспечить Украине пакет поддержки в размере 50 млрд. евро.

Европейский союз
Венгрия
Словакия
Виктор Орбан

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

15 января 2024

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

9 января 2024

09:51 Лунин готовится к трансферу в неожиданный клуб

Актуальное по теме