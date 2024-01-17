Помощь Украине в 50 миллиардов евро: Словакия вслед за Орбаном заблокировала выделение средств

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Фото: ЕРА

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо поддержал позицию своего венгерского коллеги Виктора Орбана по поводу необходимости изменить план Европейского Союза о финансовой помощи Украине на 50 миллиардов евро.

Об этом сообщает "АР".

Читайте также:

Словакия вслед за Орбаном заблокировала Украине 50 миллиардов евро

Премьер Словакии согласился с двумя позициями Виктора Орбана: ЕС не должен финансировать запланированный пакет помощи Украине на 50 миллиардов евро из общего бюджета и войну невозможно решить военным путем.

По словам Фицо, даже в случае выделения этих средств "через два-три года" ничего не изменится.

"С каждой стороны на сто тысяч больше погибших солдат, и никто не продвинусь вперед. Россияне продолжат свой военный контроль над Донецком и Луганском. Конечно, они не уйдут из Крыма, но позиция России на переговорах улучшится" , — добавил он.

Словацкий премьер еще раз повторил ранее озвучиваемый им тезис о том, что война "не имеет военного решения".

Блокировка Венгрией 50 миллиардов евро: что известно

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ветировал пакет помощи Украине в размере 50 миллиардов евро после того, как ранее воздержался при принятии решения о переговорах о вступлении Украины в ЕС.

Венгрия предложила странам-членам ЕС разделить пакет помощи Украине на 50 миллиардов евро и сначала предоставить только половину принятой суммы. Венгрия считает, что на первом этапе Украине будет достаточно 25 млрд евро. Затем государства ЕС должны оценить, выплачивать ли остальную помощь в зависимости от потребностей Украины.

О какой помощи идет речь

В ЕС хотят предоставить Украине новый финансовый пакет на сумму 50 миллиардов евро в период с 2024 по 2027 год (Ukraine Facility). Его создание уже поддержал Европарламент.

Напомним, Европейская комиссия готова выполнить некоторые требования Венгрии . Она пойдет на этот шаг, чтобы обеспечить Украине пакет поддержки в размере 50 млрд. евро.