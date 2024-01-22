Никакого компромисса — в МИД Украины ответили Фицо о территориальных уступках

Спикер МИД Украины Олег Николенко. Фото: Facebook Олег Николенко

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на провокационное заявление премьер-министра Словакии Роберта Фицо, что между Украиной и Россией должен быть достигнут компромисс. В ведомстве подчеркнули, что в вопросе территориальной целостности не может быть компромиссов.

Соответствующее заявление обнародовал представитель МИД Украины Олег Николенко.

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Ответ МИД Украины на заявление Фицо. Фото: скриншот

Что сказал Фицо

"Должен быть какой-то компромисс. Чего они ждут, что россияне уйдут из Крыма, Донбасса и Луганска? Это нереально", — заявил Роберт Фицо.

Также во время интервью накануне встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмигалем Фицо повторил, что он не поддерживает заявки Украины на вступление в НАТО. Он заявил, что наложит вето на это решение.

Реакция МИД Украины

"Не может быть компромисса по территориальной целостности. Ни Украины, ни Словакии, ни какой-либо другой страны", — заявил Олег Николенко.

Он добавил, что Украина и партнеры прилагают усилия, чтобы выбить российских оккупантов из Крыма, Донбасса и Луганска. Это необходимо, чтобы россияне не пошли дальше, в том числе и в Кошицкий, Пряшевский и другие словацкие края.

"Давайте говорить откровенно: без безопасности в Украине, не будет безопасности ни в Словакии, ни в Европе в целом. Есть совместные усилия приближать украинскую победу", — отметил Николенко.

Ранее мы сообщали, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что единственный способ прекратить войну в Украине — это отдать часть территории захватчикам. Также словацкий премьер вновь отметил свое утверждение о том, что выступает против членства Украины в НАТО.

Напомним, Роберт Фицо заявил, что Соединенные Штаты полностью контролируют Украину. Таким образом, он пытается оправдать вторжение России 24 февраля 2022 года.