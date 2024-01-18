Європараламент офіційно закликав позбавити Угорщину права голосу

Засідання Європаламенту. Фото: AFP

Європейський парламент офіційно закликав до позбавлення Угорщини права голосу. Фінський парламентарій Петрі Сарвамаа повідомляє, що, згідно з резолюцією Європарламенту, Рада Євросоюзу має залучити статтю 7 проти Угорщини та розпочати розслідування щодо рішення Єврокомісії виділити Будапешту 10 мільярдів євро.

Про це Сарвамаа повідомив у Twitter.

Читайте також:

"Європарламент схвалив спільну резолюцію, що закликає Європейську раду і держави-члени вжити заходів і визначити, чи Угорщина зробила серйозні і постійні порушення цінностей ЄС відповідно до статті 7", — зазначив він.

Угорщину закликали офіційно позбавити права голосу у Європарламенті.

Депутат повідомив, що активація статті 7 може призвести до того, що Угорщина втратить свої голосові права у Євросоюзі.

Повідомлення Петрі Сарвамаа. Фото: скриншот

Відомо, що рішення Європарламенту схвалили 345 депутатів, при цьому 104 виступили проти, а 29 утрималися від голосування. Парламентарі Євросоюзу висловили свою тривогу щодо дотримання принципів верховенства права в Угорщині.

Особливе занепокоєння викликав угорський закон про "національний суверенітет", який нагадує російський закон про іноземних агентів.

Зазначимо, що парламентарі Євросоюзу висловили засудження дій Віктора Орбана під час саміту ЄС у грудні, коли він запобіг виділенню фінансової допомоги Україні у розмірі 50 мільярдів євро.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо підтримав позицію свого угорського колеги Віктора Орбана щодо необхідності змінити план Європейського Союзу щодо фінансової допомоги Україні на 50 мільярдів євро.

Крім того, Європейська комісія готова виконати деякі вимоги Угорщини. Вона піде на цей крок, щоб забезпечити Україні пакет підтримки у розмірі 50 млрд євро.