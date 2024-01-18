Европараламент официально призвал лишить Венгрию права голоса

Заседание Европаламента. Фото: AFP

Европейский парламент официально призвал к лишению Венгрии права голоса. Финский парламентарий Петри Сарвамаа сообщает, что, согласно резолюции Европарламента, Совет Евросоюза должен задействовать статью 7 против Венгрии и начать расследование по поводу решения Еврокомиссии выделить Будапешту 10 миллиардов евро.

Об этом Сарвамаа сообщил в Twitter.

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"Европарламент одобрил совместную резолюцию, призывающую Европейский совет и государства-члены принять меры и определить, совершила ли Венгрия серьезные и постоянные нарушения ценностей ЕС в соответствии со статьей 7", — указал он.

Венгрию призвали официально лишить права голоса в Европарламенте

Депутат сообщил, что активация статьи 7 может привести к тому, что Венгрия потеряет свои голосовые права в Евросоюзе.

Сообщение Петри Сарвамаа. Фото: скриншот

Известно, что решение Европарламента было одобрено 345 депутатами, при этом 104 выступили против, а 29 воздержались от голосования. Парламентарии Евросоюза выразили свою тревогу касательно соблюдения принципов верховенства права в Венгрии.

Особое беспокойство вызвал венгерский закон о "национальном суверенитете", который напоминает российский закон об иностранных агентах.

Отметим, что парламентарии Евросоюза выразили осуждение действий Виктора Орбана во время саммита ЕС в декабре, когда он предотвратил выделение финансовой помощи Украине в размере 50 миллиардов евро.

Напомним, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо поддержал позицию своего венгерского коллеги Виктора Орбана по поводу необходимости изменить план Европейского Союза о финансовой помощи Украине на 50 миллиардов евро.

Кроме того, Европейская комиссия готова выполнить некоторые требования Венгрии. Она пойдет на этот шаг, чтобы обеспечить Украине пакет поддержки в размере 50 млрд евро.