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Европарламент требует лишения голоса Венгрии

18 января 2024 13:56
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Европарламент требует лишения голоса Венгрии
Здание Европарламента. Фото: Shutterstock
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Депутаты Европейского парламента планируют принять резолюцию по лишению Венгрии права голоса. Речь идет, в частности, и о принятии помощи Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Европарламента.

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Лишение Венгрии права голоса

Председательствующая в Совете ЕС министр иностранных дел Бельгии Хаджа Лахбиб выразила надежду, что 1 февраля страны-члены Союза достигнут договоренности о реформе долгосрочного бюджета ЕС, которая станет основой для переговоров с парламентом.

Поэтому Евродепутаты 18 января примут резолюцию, где два ключевых пункта:

  • призыв в Европейский Совет начать процесс лишения Венгрии прав голоса в соответствии со статьей 7.2 Договора о ЕС;
  • начало парламентского расследования для определения законности решения Комиссии разморозить венгерские средства с начала рассмотрения в Суде ЕС.

В то же время Лахбиб подчеркнула, что продолжит работу над текущей процедурой по статье 7, а новые слушания с Венгрией состоятся в июне. Она считает, что оценка выполнения венгерскими властями реформ, позволяющих разморозить средства ЕС, является задачей Комиссии.

"Мы надеемся, что диалог между Венгрией и Еврокомиссией принесет свои плоды", — сказала она.

Напомним, Премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что Украина рассчитывает на принятие положительного решения о выделении финансовой поддержки по программе Ukraine Facility.

Также мы писали, что в Европейском союзе уверены, что соглашение о четырехлетнем пакете финансирования на 50 млрд евро для Украины будет принято, несмотря на угрозы со стороны Венгрии. Это может произойти в ближайшие несколько недель.

Европейский союз
Венгрия
голосование
Европарламент

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