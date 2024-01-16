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Прем’єр Словаччини Фіцо підтримав рішення Орбана про блокування 50 млрд євро для України

16 січня 2024 19:34
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Прем’єр Словаччини Фіцо підтримав рішення Орбана про блокування 50 млрд євро для України
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Фото: REUTERS
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо провів зустріч з угорським лідером Віктором Орбаном. Результатом перемовин стало те, що словацький прем’єр підтримав угорського колегу та виступив за блокування надання Україні 50 мільярдів євро допомоги.

Про це повідомляє Європейська правда.

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Фіцо проти надання Україні 50 млрд євро допомоги

За словами Фіцо, він підтримує позицію Угорщини про блокування виділення з бюджету ЄС 50 млрд євро на допомогу Україні. Прем'єр переконаний, що навіть у разі виділення цих коштів "через два-три роки" ситуація не зміниться.

"З кожного боку на сто тисяч більше загиблих солдатів, і ніхто не просунувся вперед. Росіяни продовжать свій військовий контроль над Донецьком і Луганськом. Звісно, вони не підуть із Криму, але позиція Росії на переговорах покращиться", — зазначив Фіцо.

Також він нагадав та повторив своє твердження про те, що війна "не має військового рішення".

"Знайдімо якийсь інший метод вирішення цієї проблеми, але якщо хтось думає, що ми вкладемо 50 мільярдів, надішлемо сотні нових одиниць зброї та щось вирішимо — то ми нічого не вирішимо, ми просто гарантуємо загибель ще 200 тисяч людей, які перебувають там", — додав словацький лідер.

Фіцо вважає, що надання допомоги Україні не дає ефекту

Згодом Фіцо процитував тези російської пропаганди про те, що Євросоюз "заборонив українському політичному керівництву укладати перемир’я" з Росією на початку повномасштабної війни. Причиною цьому стало, як зауважив Фіцо, "покладання на те, що, вливаючи мільярди і зброю в Україну, Україна принесе пораненого російського ведмедя на тарілочці".

"Україні потрібно допомагати, але я б стверджував, що допомога їй надається у спосіб, який не має жодного ефекту. Ми зараз платимо (Україні. – Ред.) 1,5 мільярда євро на місяць від Європейського Союзу. Ми накладаємо на росіян санкції… Як довго це має тривати?" — підсумував Фіцо.

Нагадаємо, Європейська комісія готова виконати деякі вимоги Угорщини. Вона піде на цей крок, щоб забезпечити Україні пакет підтримки в розмірі 50 млрд євро.

Раніше ми писали, що прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна блокуватиме вступ України в НАТО. За його словами, це може призвести до початку Третьої світової війни.

фінансова допомога
військова допомога
Угорщина
Словаччина
Україна
Віктор Орбан
Роберт Фіцо

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