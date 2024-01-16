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Премьер Словакии Фицо поддержал решение Орбана о блокировании 50 млрд евро для Украины

16 января 2024 19:34
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Премьер Словакии Фицо поддержал решение Орбана о блокировании 50 млрд евро для Украины
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Фото: REUTERS
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо провел встречу с венгерским лидером Виктором Орбаном. Результатом переговоров стало то, что словацкий премьер поддержал венгерского коллегу и выступил за блокирование предоставления Украине 50 миллиардов евро помощи.

Об этом сообщает Европейская Правда.

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По словам Фицо, он поддерживает позицию Венгрии о блокировании выделения из бюджета ЕС 50 млрд евро в помощь Украине. Премьер убежден, что даже в случае выделения этих средств "через два-три года" ситуация не изменится.

"С каждой стороны на сто тысяч больше погибших солдат, и никто не продвинулся вперед. Россияне продолжат свой военный контроль над Донецком и Луганском. Конечно, они не уйдут из Крыма, но позиция России на переговорах улучшится", — указал Фицо.

Также он напомнил и повторил свое утверждение о том, что война "не имеет военного решения".

"Найдем какой-то другой метод решения этой проблемы, но если кто-то думает, что мы вложим 50 миллиардов, пришлем сотни новых единиц оружия и что-то решим — то мы ничего не решим, мы просто гарантируем гибель еще 200 тысяч находящихся там погибших людей", — добавил словацкий лидер.

Фицо считает, что оказание помощи Украине не дает эффекта

Затем Фицо процитировал тезисы российской пропаганды о том, что Евросоюз "запретил украинскому политическому руководству заключать перемирие" с Россией в начале полномасштабной войны. Причиной этому стало, как отметил Фицо, "возложение на то, что, вливая миллиарды и оружие в Украину, Украина принесет раненого российского медведя на тарелочке".

"Украине нужно помогать, но я бы утверждал, что помощь ей оказывается не имея никакого эффекта. Мы сейчас платим (Украине. – Ред.) 1,5 миллиарда евро в месяц от Европейского Союза. Мы накладываем на россиян санкции… Как долго это должно продолжаться?" — подытожил Фицо.

Напомним, Европейская комиссия готова выполнить некоторые требования Венгрии. Она пойдет на этот шаг, чтобы обеспечить Украине пакет поддержки в размере 50 млрд евро.

Ранее мы писали, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна будет блокировать вступление Украины в НАТО. По его словам, это может привести к началу Третьей мировой войны.

финансовая помощь
военная помощь
Венгрия
Словакия
Украина
Виктор Орбан
Роберт Фицо

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