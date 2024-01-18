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Європарламент вимагає позбавлення голосу Угорщини

18 січня 2024 13:56
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Європарламент вимагає позбавлення голосу Угорщини
Будівля Європарламенту. Фото: Shutterstock
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Депутати Європейського парламенту планують ухвалити резолюцію щодо позбавлення Угорщини права голосу. Йдеться, зокрема, й ухвалення допомоги Україні.

Про це повідомляє пресслужба Європарламенту.

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Міністерка закордонних справ Бельгії Хаджа Лахбіб, яка головує в Раді ЄС, висловила сподівання, що 1 лютого країни-члени Союзу досягнуть домовленості щодо реформи довгострокового бюджету ЄС, яка стане основою для переговорів з парламентом.

Тому Євродепутати 18 січня ухвалять резолюцію, де двома ключовими пунктами є:

  • заклик до Європейської Ради розпочати процес позбавлення Угорщини прав голосу згідно зі статтею 7.2 Договору про ЄС;
  • початок парламентського розслідування для визначення законності рішення Комісії розморозити угорські кошти, з для початку розгляду в Суді ЄС.

Водночас Лахбіб наголосила, що продовжить працювати над поточною процедурою за статтею 7, а нові слухання з Угорщиною відбудуться в червні. Вона вважає, що оцінка виконання угорською владою реформ, які дозволять розморозити кошти ЄС, є завданням Комісії.

"Ми сподіваємося, що діалог між Угорщиною та Єврокомісією принесе свої плоди", — сказала вона.

Нагадаємо, що Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна розраховує на ухвалення позитивного рішення про виділення фінансової підтримки за програмою Ukraine Facility.

Також ми писали, що в Європейському союзі впевнені, що угоду про чотирирічний пакет фінансування на 50 млрд євро для України ухвалять, не зважаючи на погрози з боку Угорщини. Це може статися протягом найближчих кількох тижнів.

Європейський союз
Угорщина
голосування
Європарламент

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