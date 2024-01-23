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ЄС жорстко відреагує на блокування Орбаном спецфонду військової допомоги Україні, — ЗМІ

23 січня 2024 00:19
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Ілля Рябінін
редактор
ЄС жорстко відреагує на блокування Орбаном спецфонду військової допомоги Україні, — ЗМІ
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Фото: агенція Рейтерс
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Країни Євросоюзу можуть задіяти санкції проти уряду прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який не схвалив ухвалений ЄС спеціальний фонд військової допомоги України. Він отримав назву "Європейський фонд миру". 

Про це пише видання Bloomberg.

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Журналісти зазначили, що якщо Орбан продовжуватиме блокувати пакет підтримки, то його ухвалять інші 26 країн ЄС без участі Угорщини. Як додають джерела видання, підготовка до такого сценарію вже просувається.

Потенційний резервний варіант, який розглядався, полягає в тому, аби інші країни-члени направляли гроші до Києва поза бюджетним процесом ЄС. Така пропозиція передбачатиме національні гарантії для залучення фінансування на ринках, якщо Угорщина продовжуватиме блокувати спільне рішення.

Видання додає, що якщо Орбан вирішить піти цим шляхом, то ЄС розпочне наступний етап санкцій проти Будапешта, які можуть призвести до позбавлення Угорщини на право голосу як країни-учасниці.

Також за словами чиновників ЄС, такий сценарій може очікувати й прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, який вже попередив інших лідерів, що захистить Угорщину від будь-яких потенційних кроків позбавити уряд Орбана можливості здійснювати свої права в блоці.

Нагадаємо, що раніше керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з міністром закордонних справ і зовнішньої торгівлі Угорщини Петером Сійярто. Урядовці обговорили підготовку зустрічі, запланованої на кінець січня.

Водночас прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що єдиний спосіб припинити війну в Україні — це віддати частину території загарбникам. Також словацький прем'єр знову наголосив на своєму твердженні про те, що виступає проти членства України в НАТО. Натомість речник МЗС України Олег Ніколенко у відповідь на це відповів, що в територіальному плані жодних поступок Росії не буде. 

військова допомога
Угорщина
Словаччина
Україна
Віктор Орбан
ЄС
Роберт Фіцо

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