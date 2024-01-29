Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow День arrow ЕС готовит удар по экономике Венгрии в случае блокировки 50 млрд евро для Украины, — Financial Times arrow

ЕС готовит удар по экономике Венгрии в случае блокировки 50 млрд евро для Украины, — Financial Times

29 января 2024 08:38
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
ЕС готовит удар по экономике Венгрии в случае блокировки 50 млрд евро для Украины, — Financial Times
Европейский совет. Фото: Reuters
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Европейский Союз разрабатывает план по удару по экономике Венгрии в случае повторной блокировки помощи для Украины. Выделение 50 млрд евро для Украины должны принять во время Саммита 1 февраля.

Об этом пишет Financial Times.

Читайте также:

Финансовая помощь ЕС для Украины

Так, Брюссель собирается обвалить курс венгерской валюты форинт и снизить инвестиционную привлекательность страны с тем, чтобы навредить "рабочим местам и росту" экономики.

Отмечается, что если премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не пойдет на уступки, руководство Союза может публично заявить о полном прекращении финансирования Будапешта.

В то же время министр Венгрии по делам ЕС Янош Бока заявил, что "не в курсе подобных угроз", и отметил, что Будапешт "не подвергается давлению".

"Венгрия не проводит связь между поддержкой Украины и доступом к средствам ЕС и выступает против того, чтобы другие страны проводили такую связь. Венгрия продолжит конструктивно участвовать в переговорах", — сказал он.

По его словам, Венгрия 27 января направила новое предложение ЕС, таким образом предоставив предварительное согласие на использование средств из бюджета для оказания помощи Украине и выпуск долговых обязательств сообщества для покрытия потребностей Киева.

Напомним, что министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что Венгрия планирует разблокировать предоставление Украине финансовой помощи. По ее словам, министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто дал "положительный сигнал" по этому поводу.

Также мы писали, что страны Евросоюза могут привлечь санкции против правительства премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который не одобрил принятый ЕС специальный фонд военной помощи Украины

Европейский союз
финансовая помощь
Венгрия
экономика
война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

27 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 февраля — полный список

26 января 2024

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

23 января 2024

06:30Mirage-2000D: Украина хочет получить самолет, сбивший F-16

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

23 января 2024

09:55 Лунин летом присоединится к новому клубу — что известно о трансфере

24 января 2024

19:57 Мобилизация в феврале 2024 — кого из украинских работников могут забронировать

Актуальное по теме