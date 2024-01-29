ЕС готовит удар по экономике Венгрии в случае блокировки 50 млрд евро для Украины, — Financial Times

Европейский совет. Фото: Reuters

Европейский Союз разрабатывает план по удару по экономике Венгрии в случае повторной блокировки помощи для Украины. Выделение 50 млрд евро для Украины должны принять во время Саммита 1 февраля.

Об этом пишет Financial Times.

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Так, Брюссель собирается обвалить курс венгерской валюты форинт и снизить инвестиционную привлекательность страны с тем, чтобы навредить "рабочим местам и росту" экономики.

Отмечается, что если премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не пойдет на уступки, руководство Союза может публично заявить о полном прекращении финансирования Будапешта.

В то же время министр Венгрии по делам ЕС Янош Бока заявил, что "не в курсе подобных угроз", и отметил, что Будапешт "не подвергается давлению".

"Венгрия не проводит связь между поддержкой Украины и доступом к средствам ЕС и выступает против того, чтобы другие страны проводили такую связь. Венгрия продолжит конструктивно участвовать в переговорах", — сказал он.

По его словам, Венгрия 27 января направила новое предложение ЕС, таким образом предоставив предварительное согласие на использование средств из бюджета для оказания помощи Украине и выпуск долговых обязательств сообщества для покрытия потребностей Киева.

Напомним, что министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что Венгрия планирует разблокировать предоставление Украине финансовой помощи. По ее словам, министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто дал "положительный сигнал" по этому поводу.

Также мы писали, что страны Евросоюза могут привлечь санкции против правительства премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который не одобрил принятый ЕС специальный фонд военной помощи Украины.