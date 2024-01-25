Угорщина планує розблокувати надання Україні фінансової допомоги

Голова МЗС Фінляндії Еліна Валтонен. Фото: YLE

Європейська рада проведе саміт 1 лютого, де планується обговорити виділення Україні 50 млрд євро на чотири роки. Водночас Угорщина планує зняти вето, яке раніше наклала на цю допомогу.

Про це заявила міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен в інтерв'ю RND.

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"Я дуже впевнена, що Угорщина зніме блокування. Міністр закордонних справ Сіярто дав нам позитивний сигнал, і я дуже сподіваюся, що ми нарешті зможемо прийняти рішення щодо допомоги Україні", — сказала вона.

За її словами, якщо цього не станеться — у ЄС знайдуть інше рішення. Водночас вона вважає, що країни самі повинні більше інвестувати у власну безпеку.

Нагадаємо, що 24 січня відбулася зустріч Прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля зі словацьким колегою Робертом Фіцо. У рамках переговорів Словаччина пообіцяла не блокувати надання Україні 50 млрд євро від Євросоюзу.

Також ми писали, що країни Євросоюзу можуть залучити санкції проти уряду прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який не схвалив ухвалений ЄС спеціальний фонд військової допомоги України. Він отримав назву "Європейський фонд миру".