Венгрия планирует разблокировать предоставление Украине финансовой помощи

Глава МИД Финляндии Элина Валтонен. Фото: YLE

Европейский совет проведет саммит 1 февраля, где планируется обсудить выделение Украине 50 млрд. евро на четыре года. В то же время Венгрия планирует снять вето, ранее наложенное на эту помощь.

Об этом заявила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен в интервью RND.

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"Я очень уверена, что Венгрия снимет блокировку. Министр иностранных дел Сиярто дал нам положительный сигнал, и я очень надеюсь, что мы наконец-то сможем принять решение о помощи Украине", — сказала она.

По ее словам, если этого не произойдет, в ЕС найдут другое решение. В то же время, она считает, что страны сами должны больше инвестировать в собственную безопасность.

Напомним, что 24 января состоялась встреча Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля со словацким коллегой Робертом Фицо. В рамках переговоров Словакия пообещала не блокировать предоставление Украине 50 млрд евро от Евросоюза.

Также мы писали, что страны Евросоюза могут привлечь санкции против правительства премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, не одобрившего принятый ЕС специальный фонд военной помощи Украины. Он получил название "Европейский фонд мира".