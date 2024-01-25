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Венгрия планирует разблокировать предоставление Украине финансовой помощи

25 января 2024 17:10
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Венгрия планирует разблокировать предоставление Украине финансовой помощи
Глава МИД Финляндии Элина Валтонен. Фото: YLE
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Европейский совет проведет саммит 1 февраля, где планируется обсудить выделение Украине 50 млрд. евро на четыре года. В то же время Венгрия планирует снять вето, ранее наложенное на эту помощь.

Об этом заявила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен в интервью RND.

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"Я очень уверена, что Венгрия снимет блокировку. Министр иностранных дел Сиярто дал нам положительный сигнал, и я очень надеюсь, что мы наконец-то сможем принять решение о помощи Украине", — сказала она.

По ее словам, если этого не произойдет, в ЕС найдут другое решение. В то же время, она считает, что страны сами должны больше инвестировать в собственную безопасность.

Напомним, что 24 января состоялась встреча Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля со словацким коллегой Робертом Фицо. В рамках переговоров Словакия пообещала не блокировать предоставление Украине 50 млрд евро от Евросоюза.

Также мы писали, что страны Евросоюза могут привлечь санкции против правительства премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, не одобрившего принятый ЕС специальный фонд военной помощи Украины. Он получил название "Европейский фонд мира".

финансовая помощь
Венгрия
война в Украине
вето

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