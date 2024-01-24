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Словаччина підтримає надання Україні 50 млрд євро від Євросоюзу — підсумки зустрічі Шмигаля та Фіцо

24 січня 2024 15:01
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Словаччина підтримає надання Україні 50 млрд євро від Євросоюзу — підсумки зустрічі Шмигаля та Фіцо
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Прем'єр-міністр завершив зустріч зі своїм словацьким колегою Робертом Фіцо. У рамках переговорів Словаччина пообіцяла не блокувати надання Україні 50 млрд євро від Євросоюзу.

Про це повідомив Денис Шмигаль.

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Про що говорили Шмигаль і Фіцо

Шмигаль повідомив, що словацька влада не перешкоджатиме придбанню Україною зброї та обладнання від місцевих підприємств. Співробітництво здійснюватиметься в рамках постачання оборонного обладнання від словацьких компаній.

Словаччина також підтримує ініціативу Ukraine Facility, яка передбачає виділення Євросоюзом Україні 50 мільярдів євро. При цьому прем’єр-міністр Фіцо висловив повну підтримку прагненням України до євроінтеграції.

Український прем'єр також зазначив, що Україна та Словаччина продовжать зміцнювати свою взаємовигідну співпрацю для забезпечення безпеки та процвітання обох націй.

"Вдячні словацькому народу, який допомагає Україні та українцям у ці непрості часи", — сказав Шмигаль.

Денис Шмигаль
Повідомлення Дениса Шмигаля. Фото: скриншот

Нагадаємо, що після обстрілу Києва росіянами 23 січня прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо зробив заяву, описавши ситуацію в українській столиці як "абсолютно звичайну". На його думку, у Києві немає війни.

Крім того, країни Євросоюзу можуть залучити санкції проти уряду прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який не схвалив ухвалений ЄС спеціальний фонд військової допомоги України. Він отримав назву "Європейський фонд миру".

Денис Шмигаль
Європейський союз
зброя
Словаччина
гроші
Україна
Роберт Фіцо

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