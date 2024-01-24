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Премьер Словакии Фицо приехал с визитом в Ужгород и встретился со Шмыгалем

24 января 2024 12:43
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Премьер Словакии Фицо приехал с визитом в Ужгород и встретился со Шмыгалем
Премьер-министры Украины и Словакии Роберт Фицо и Денис Шмыгаль. Фото: скриншот с видео
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сегодня, 24 января, приехал в Ужгород. Там он встретился с главой украинского правительства Денисом Шмыгалем.

Об этом Премьер-министр Украины сообщил в своем Telegram.

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Детали встречи Фицо и Шмыгаля

"Сегодня в Ужгороде проводим встречу с Премьер-министром Словакии Робертом Фицо. В повестке дня — наши двусторонние отношения и поддержка европейских инициатив. Рассчитываем на конструктивный и практический диалог", — подчеркнул Шмыгаль.

По его словам, несмотря на разногласия Украина стремится создать с Правительством Словакии политику "нового прагматизма". Он отметил, что это поможет обоим государствам.

"Уверен, что сегодняшняя встреча с Премьером Робертом Фицо откроет новую страницу в наших отношениях", — добавил премьер-министр Украины.

Напомним, после обстрела Киева россиянами 23 января премьер-министр Словакии Роберт Фицо сделал заявление, описав ситуацию в украинской столице как "совершенно обычную". По его мнению, в Киеве нет войны.

Денис Шмыгаль
Словакия
Ужгород
политики
люди
война в Украине
Роберт Фицо

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