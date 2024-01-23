Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow День arrow Масований обстріл України 23 січня — Шмигаль прокоментував атаку arrow

Масований обстріл України 23 січня — Шмигаль прокоментував атаку

23 січня 2024 11:07
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Масований обстріл України 23 січня — Шмигаль прокоментував атаку
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: Денис Шмигаль / Telegram
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Росіяни здійснили комбінований удар по Україні 23 січня. Під ракетним обстрілом ворога опинилися Дніпропетровська, Сумська, Харківська області та місто Київ. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль висловив співчуття усім рідним та близьким загиблих внаслідок російської атаки.

Про це повідомив Денис Шмигаль.

Читайте також:

Російський обстріл України 23 січня

Шмигаль зазначив, що росіяни вчергове атакували Україну 23 січня, зокрема влучання уламків сталися у Київській, Дніпропетровській, Сумській, Харківській областях та місті Києві, є постраждалі та загиблі серед місцевих жителів.

Прем'єр висловив щирі співчуття рідним усіх загиблих та постраждалих внаслідок масованого обстрілу росіян.

Шмигаль також зазначив, що руйнувань зазнала житлова інфраструктура міст. Наразі триває ліквідація наслідків ворожої атаки і постраждалі отримують допомогу від медиків.

"Маємо змусити Росію платити за страждання та біль, які вона завдала Україні. Разом із партнерами докладаємо для цього всіх зусиль", — заявив Шмигаль.

Скриншот допису Шмигаля
Скриншот допису Шмигаля

Нагадаємо, кількість загиблих у Харкові збільшилася до чотирьох осіб: двоє чоловіків та дві жінки, а травмовано ще 40 людей, серед них троє неповнолітніх дівчат 11, 14, 17 років та поліцейський.

Зараз рятувальники розбирають завали внаслідок ракетного удару по Харкову. У зруйнованому будинку можуть перебувати люди.

Додамо, російські окупанти зранку 23 січня атакували Київ. Під прицілом ворога опинилися Святошинський, Дарницький, Солом'янський, Печерський райони. Сталися влучання у житлову інфраструктуру міста, а також є пошкодження автівок містян та нежитлових забудов.

У Солом'янському районі Києва щонайменше семеро постраждалих внаслідок ракетного удару по Києву вранці, 23 січня. Наразі фахівці прибирають усі пошкоджені конструкції будинку, які можуть нашкодити людям.

Денис Шмигаль
війна
росіяни
Україна
обстріли
атака

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

19 січня 2024

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

13 січня 2024
Новина з відео

06:09 Сунуть нещадні хуртовини — синоптики попередили області, які сьогодні замете снігом

12 січня 2024

00:22 Народна синоптикиня Діденко пояснила, чому кияни чули грім

Актуальне по темі