Масований обстріл України 23 січня — Шмигаль прокоментував атаку

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: Денис Шмигаль / Telegram

Росіяни здійснили комбінований удар по Україні 23 січня. Під ракетним обстрілом ворога опинилися Дніпропетровська, Сумська, Харківська області та місто Київ. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль висловив співчуття усім рідним та близьким загиблих внаслідок російської атаки.

Про це повідомив Денис Шмигаль.

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Шмигаль зазначив, що росіяни вчергове атакували Україну 23 січня, зокрема влучання уламків сталися у Київській, Дніпропетровській, Сумській, Харківській областях та місті Києві, є постраждалі та загиблі серед місцевих жителів.

Прем'єр висловив щирі співчуття рідним усіх загиблих та постраждалих внаслідок масованого обстрілу росіян.

Шмигаль також зазначив, що руйнувань зазнала житлова інфраструктура міст. Наразі триває ліквідація наслідків ворожої атаки і постраждалі отримують допомогу від медиків.

"Маємо змусити Росію платити за страждання та біль, які вона завдала Україні. Разом із партнерами докладаємо для цього всіх зусиль", — заявив Шмигаль.

Скриншот допису Шмигаля

Нагадаємо, кількість загиблих у Харкові збільшилася до чотирьох осіб: двоє чоловіків та дві жінки, а травмовано ще 40 людей, серед них троє неповнолітніх дівчат 11, 14, 17 років та поліцейський.

Зараз рятувальники розбирають завали внаслідок ракетного удару по Харкову. У зруйнованому будинку можуть перебувати люди.

Додамо, російські окупанти зранку 23 січня атакували Київ. Під прицілом ворога опинилися Святошинський, Дарницький, Солом'янський, Печерський райони. Сталися влучання у житлову інфраструктуру міста, а також є пошкодження автівок містян та нежитлових забудов.

У Солом'янському районі Києва щонайменше семеро постраждалих внаслідок ракетного удару по Києву вранці, 23 січня. Наразі фахівці прибирають усі пошкоджені конструкції будинку, які можуть нашкодити людям.