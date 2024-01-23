Массированный обстрел Украины 23 января — Шмыгаль прокомментировал атаку

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: Денис Шмыгаль / Telegram

Россияне нанесли комбинированный удар по Украине 23 января. Под ракетными обстрелами врага оказались Днепропетровская, Сумская, Харьковская области и город Киев. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выразил соболезнования всем родным и близким погибших в результате российской атаки.

Об этом сообщил Денис Шмыгаль.

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Шмыгаль отметил, что россияне в очередной раз атаковали Украину 23 января, в частности попадания обломков произошли в Киевской, Днепропетровской, Сумской, Харьковской областях и Киеве, есть пострадавшие и погибшие среди местных жителей.

Премьер выразил искренние соболезнования родным всех погибших и пострадавших в результате массированного обстрела россиян.

Шмыгаль также указал, что разрушениям подверглась жилищная инфраструктура городов. В настоящее время продолжается ликвидация последствий вражеской атаки и пострадавшие получают помощь от медиков.

"Должны заставить Россию платить за страдания и боль, которые она причинила Украине. Вместе с партнерами прилагаем для этого все усилия", — заявил Шмыгаль.

Скриншот поста Шмыгаля

Напомним, количество погибших в Харькове увеличилось до четырех человек: двое мужчин и две женщины, а травмированы еще 40 человек, среди них три несовершеннолетние девушки 11, 14, 17 лет и полицейский.

Сейчас спасатели разбирают завалы в результате ракетного удара по Харькову. В разрушенном доме могут находиться люди.

Добавим, российские оккупанты утром 23 января атаковали Киев. Под прицелом врага оказались Святошинский, Дарницкий, Соломенский, Печерский районы. Произошли попадания в жилую инфраструктуру города, а также есть повреждения автомобилей горожан и нежилых застроек.

В Соломенском районе Киева по меньшей мере семь пострадавших в результате ракетного удара по Киеву утром, 23 января. Пока специалисты убирают все поврежденные конструкции дома, которые могут навредить людям.