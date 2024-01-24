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Прем'єр Словаччини після обстрілу Києва назвав життя в українській столиці нормальним

24 січня 2024 09:30
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Прем'єр Словаччини після обстрілу Києва назвав життя в українській столиці нормальним
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Після обстрілу Києва росіянами 23 січня прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо зробив заяву, описавши ситуацію в українській столиці як "абсолютно звичайну". На його думку, у Києві немає війни.

Про це повідомляє Refresher.

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Коли репортери звернулися до Фіцо з питанням про причини його рішення провести зустріч із прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем в Ужгороді, який розташований недалеко від кордону зі Словаччиною, а не в столиці України, Фіцо пояснив, що пропозиція про місце зустрічі йшла від української сторони та також було зручніше йому особисто.

Журналісти запитали Фіцо, чи не бажає він особисто вирушити до Києва, щоб побачити військові дії.

"Ви серйозно думаєте, що в Києві війна? Сподіваюся, ви жартуєте... Там життя йде своїм звичаєм. Навіщо мені їхати до Києва, якщо я можу зустрітися з прем'єр-міністром в Ужгороді? Я не бачу в цьому різниці", — відповів прем'єр.

Важливо підкреслити, що ці слова Роберта Фіцо пролунали лише через деякий час після того, як війська Росії здійснили обстріли Києва, Харкова, Павлограда та інших населених пунктів.

Нагадаємо, російські окупанти вранці 23 січня атакували Київ. Під прицілом ворога опинилися Святошинський, Дарницький, Солом'янський, Печерський райони. Були попадання до житлової інфраструктури міста, а також є пошкодження автомобілів городян та нежитлових забудов.

У Солом'янському районі Києва щонайменше семеро постраждалих внаслідок ракетного удару по Києву вранці 23 січня. Поки що фахівці прибирають усі пошкоджені конструкції будинку, які можуть нашкодити людям.

Внаслідок ракетного удару по Києву вранці 23 січня вже зафіксовано 22 постраждалих. При цьому 13 із них госпіталізовано.

Київ
Словаччина
обстріли
війна в Україні
Росія
Роберт Фіцо

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