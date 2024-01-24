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Премьер Словакии после обстрела Киева назвал жизнь в украинской столице нормальной

24 января 2024 09:30
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Премьер Словакии после обстрела Киева назвал жизнь в украинской столице нормальной
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

После обстрелов Киева россиянами 23 января премьер-министр Словакии Роберт Фицо сделал заявление, описав ситуацию в украинской столице как "абсолютно обычную". По его мнению, в Киеве нет войны.

Об этом сообщает Refresher.

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Когда репортеры обратились к Фицо с вопросом о причинах его решения провести встречу с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем в Ужгороде, который находится недалеко от границы со Словакией, а не в столице Украины, Фицо объяснил, что предложение о месте встречи исходило от украинской стороны и также было удобнее для него лично.

Журналисты задали Фицо вопрос, не желает ли он лично отправиться в Киев, чтобы увидеть военные действия.

"Вы серьезно думаете, что в Киеве идет война? Надеюсь, вы шутите... Там жизнь идет своим чередом. Зачем мне ехать в Киев, если я могу встретиться с премьер-министром в Ужгороде? Я не вижу в этом разницы", — ответил премьер.

Важно подчеркнуть, что данные слова Роберта Фицо прозвучали всего через некоторое время после того, как войска России осуществили обстрелы Киева, Харькова, Павлограда и ряда других населенных пунктов.

Напомним, российские оккупанты утром 23 января атаковали Киев. Под прицелом врага оказались Святошинский, Дарницкий, Соломенский, Печерский районы. Были попадания в жилую инфраструктуру города, а также есть повреждения автомобилей горожан и нежилых застроек.

В Соломенском районе Киева по меньшей мере семь пострадавших в результате ракетного удара по Киеву утром 23 января. Пока специалисты убирают все поврежденные конструкции дома, которые могут навредить людям.

В результате ракетного удара по Киеву утром 23 января уже зафиксировано в общей сложности 22 пострадавших. При этом 13 из них госпитализированы.

Киев
Словакия
обстрелы
война в Украине
Россия
Роберт Фицо

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