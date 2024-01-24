Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow День arrow Прем'єр Словаччини Фіцо приїхав з візитом до Ужгорода та зустрівся з Шмигалем arrow

Прем'єр Словаччини Фіцо приїхав з візитом до Ужгорода та зустрівся з Шмигалем

24 січня 2024 12:43
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Прем'єр Словаччини Фіцо приїхав з візитом до Ужгорода та зустрівся з Шмигалем
Прем'єр-міністри України та Словаччини Роберт Фіцо та Денис Шмигаль. Фото: скриншот з відео
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо сьогодні, 24 січня, приїхав до Ужгорода. Там він зустрівся з очільником українського уряду Денисом Шмигалем.

Про це прем'єр-міністр України повідомив у своєму Telegram.

Читайте також:

Деталі зустрічі Фіцо та Шмигаля

"Сьогодні в Ужгороді проводимо зустріч із Прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо. На порядку денному — наші двосторонні відносини та підтримка європейських ініціатив. Розраховуємо на конструктивний та практичний діалог", — наголосив Шмигаль.

За його словами, незважаючи на розбіжності, Україна прагне створити з Урядом Словаччини політику "нового прагматизму". Він зазначив, що це допоможе обом державам.

"Впевнений, що сьогоднішня зустріч із Прем’єром Робертом Фіцо відкриє нову сторінку в наших відносинах", — додав прем'єр-міністр України. 

Нагадаємо, після обстрілу Києва росіянами 23 січня прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо зробив заяву, описавши ситуацію в українській столиці як "абсолютно звичайну". На його думку, у Києві немає війни.

Денис Шмигаль
Словаччина
Ужгород
політики
люди
війна в Україні
Роберт Фіцо

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

19 січня 2024

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

13 січня 2024
Новина з відео

06:09 Сунуть нещадні хуртовини — синоптики попередили області, які сьогодні замете снігом

12 січня 2024

00:22 Народна синоптикиня Діденко пояснила, чому кияни чули грім

23 січня 2024

06:30Mirage-2000D: Україна хоче отримати літак, який збив F-16

18 січня 2024

06:10 Від пенсії відберуть 20-50% — хто з українців може втратити виплати

Актуальне по темі