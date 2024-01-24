Прем'єр Словаччини Фіцо приїхав з візитом до Ужгорода та зустрівся з Шмигалем
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо сьогодні, 24 січня, приїхав до Ужгорода. Там він зустрівся з очільником українського уряду Денисом Шмигалем.
Про це прем'єр-міністр України повідомив у своєму Telegram.
Деталі зустрічі Фіцо та Шмигаля
"Сьогодні в Ужгороді проводимо зустріч із Прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо. На порядку денному — наші двосторонні відносини та підтримка європейських ініціатив. Розраховуємо на конструктивний та практичний діалог", — наголосив Шмигаль.
За його словами, незважаючи на розбіжності, Україна прагне створити з Урядом Словаччини політику "нового прагматизму". Він зазначив, що це допоможе обом державам.
"Впевнений, що сьогоднішня зустріч із Прем’єром Робертом Фіцо відкриє нову сторінку в наших відносинах", — додав прем'єр-міністр України.
Нагадаємо, після обстрілу Києва росіянами 23 січня прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо зробив заяву, описавши ситуацію в українській столиці як "абсолютно звичайну". На його думку, у Києві немає війни.
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