Прем'єр Словаччини Фіцо приїхав з візитом до Ужгорода та зустрівся з Шмигалем

Прем'єр-міністри України та Словаччини Роберт Фіцо та Денис Шмигаль. Фото: скриншот з відео

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо сьогодні, 24 січня, приїхав до Ужгорода. Там він зустрівся з очільником українського уряду Денисом Шмигалем.

Про це прем'єр-міністр України повідомив у своєму Telegram.

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Деталі зустрічі Фіцо та Шмигаля

"Сьогодні в Ужгороді проводимо зустріч із Прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо. На порядку денному — наші двосторонні відносини та підтримка європейських ініціатив. Розраховуємо на конструктивний та практичний діалог", — наголосив Шмигаль.

За його словами, незважаючи на розбіжності, Україна прагне створити з Урядом Словаччини політику "нового прагматизму". Він зазначив, що це допоможе обом державам.

"Впевнений, що сьогоднішня зустріч із Прем’єром Робертом Фіцо відкриє нову сторінку в наших відносинах", — додав прем'єр-міністр України.

Нагадаємо, після обстрілу Києва росіянами 23 січня прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо зробив заяву, описавши ситуацію в українській столиці як "абсолютно звичайну". На його думку, у Києві немає війни.