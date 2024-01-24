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Словакия поддержит предоставление Украине 50 млрд евро от Евросоюза — итоги встречи Шмыгаля и Фицо

24 января 2024 15:01
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Словакия поддержит предоставление Украине 50 млрд евро от Евросоюза — итоги встречи Шмыгаля и Фицо
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и премьер-министр Словакии Роберт Фицо
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Премьер-министр завершил встречу со своим словацким коллегой Робертом Фицо. В рамках переговоров, Словакия пообещала не блокировать предоставление Украине 50 млрд евро от Евросоюза.

Об этом сообщил Денис Шмыгаль.

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О чем говорили Шмыгаль и Фицо

Шмыгаль сообщил, что словацкие власти не будут препятствовать приобретению Украиной оружия и оборудования от местных предприятий. Сотрудничество будет осуществляться в рамках поставок оборонительного оборудования от словацких компаний. 

Словакия также поддерживает инициативу Ukraine Facility, предполагающую выделение Евросоюзом Украине 50 миллиардов евро. При этом премьер-министр Фицо выразил полную поддержку стремлениям Украины к евроинтеграции.

Украинский премьер также указал, что Украина и Словакия продолжат укреплять свое взаимовыгодное сотрудничество для обеспечения безопасности и процветания обеих наций. 

"Благодарны словацкому народу, который помогает Украине и украинцам в эти непростые времена", — сказал Шмыгаль.

Денис Шмыгаль
Сообщение Дениса Шмыгаля. Фото: скриншот

Напомним, что  после обстрелов Киева россиянами 23 января премьер-министр Словакии Роберт Фицо сделал заявление, описав ситуацию в украинской столице как "абсолютно обычную". По его мнению, в Киеве нет войны.

Кроме того, страны Евросоюза могут задействовать санкции против правительства премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, которое не одобрило принятый ЕС специальный фонд военной помощи Украины. Он получил название "Европейский фонд мира".

Денис Шмыгаль
Европейский союз
оружие
Словакия
деньги
Украина
Роберт Фицо

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