Петер Сиярто прибыл на Закарпатье — какая цель визита
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто прибыл в Закарпатье днем 29 января. Там у него запланирована встреча с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.
Об этом Сиярто сообщил на странице в Facebook.
Сиярто приехал в Украину 29 января
"Отправляюсь в Ужгород, нас ждет долгий день... Нужно сделать все, чтобы венгерская община в Прикарпатье вернула свои прежние права", — написал Сиярто.
В то же время о прибытии венгерского министра сообщил журналист Виталий Глагола.
"Его кортеж пересек границу и заехал на Закарпатье", — отметил он.
Цель визита Сиярто в Украину
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто проведет встречу с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Ужгороде сегодня, 29 января.
Как заявлял Ермак, на встрече может обсуждаться визит премьер-министра Виктора Орбана в Украину.
Напомним, что 19 января Ермак и Сиярто обсудили подготовку встречи, которая состоится 29 января в Ужгороде. С украинской стороны в мероприятии планируют принять участие министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и глава Офиса Главы государства.
Кроме того, министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто получал смертельные угрозы. Это произошло на фоне предстоящего запланированного визита в Украину.
Также мы писали, что Венгрия планирует снять вето на финансовую помощь Украине от ЕС на сумму 50 млрд евро, ранее наложенную на эту помощь.
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