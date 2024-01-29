Петер Сиярто прибыл на Закарпатье — какая цель визита

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто. Фото: Facebook/

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто прибыл в Закарпатье днем 29 января. Там у него запланирована встреча с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

Об этом Сиярто сообщил на странице в Facebook.

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"Отправляюсь в Ужгород, нас ждет долгий день... Нужно сделать все, чтобы венгерская община в Прикарпатье вернула свои прежние права", — написал Сиярто.

Скриншот поста Сиярто

В то же время о прибытии венгерского министра сообщил журналист Виталий Глагола.

"Его кортеж пересек границу и заехал на Закарпатье", — отметил он.

Скриншот поста Глаголы

Цель визита Сиярто в Украину

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто проведет встречу с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Ужгороде сегодня, 29 января.

Как заявлял Ермак, на встрече может обсуждаться визит премьер-министра Виктора Орбана в Украину.

Напомним, что 19 января Ермак и Сиярто обсудили подготовку встречи, которая состоится 29 января в Ужгороде. С украинской стороны в мероприятии планируют принять участие министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и глава Офиса Главы государства.

Кроме того, министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто получал смертельные угрозы. Это произошло на фоне предстоящего запланированного визита в Украину.

Также мы писали, что Венгрия планирует снять вето на финансовую помощь Украине от ЕС на сумму 50 млрд евро, ранее наложенную на эту помощь.