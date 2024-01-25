В Україні працюють над організацією першого за 15 років візиту Орбана

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Фото: Bloomberg

Уряд працює над організацією візиту прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до України. Ця поїздка стане першою за останні майже 15 років.

Про це заявила віцепрем’єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина у коментарі Радіо Свобода.

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Зазначається, що 29 січня в Ужгороді відбудеться зустріч Керівника Офісу Президента Андрія Єрмака, міністра закордонних справ Дмитра Кулеби та його угорського колеги Петера Сійярто.

Вона буде "пов’язана з підготовкою майбутнього візиту прем’єр-міністра Орбана в Україну".

"Прем’єр-міністр востаннє був в Україні у 2010-му — в тій країні, яку ми вже мало пам’ятаємо. Для нас важливо, що він приїхав. Тому насамперед концентрація — на двосторонньому порядку денному", — сказала віцепрем'єрка.

Стефанішина додала, що українська сторона "вже багато зробила" для цього.

"Ми ухвалили законодавство, яке визнала ефективним і якісним угорська сторона. Ми маємо команди на рівні першого заступника міністра освіти, колеги з угорської сторони від МЗС, які щотижня координуються по імплементації законодавства, по моніторингу впровадження в кожній школі", — зазначила вона.

Нагадаємо, що Європейська рада проведе саміт 1 лютого, де планується обговорити виділення Україні 50 млрд євро на чотири роки. Водночас Угорщина планує зняти вето, яке раніше наклала на цю допомогу.

Також ми писали, що країни Євросоюзу можуть залучити санкції проти уряду прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який не схвалив ухвалений ЄС спеціальний фонд військової допомоги України.