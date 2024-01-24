Орбан підтримав вступ Швеції до НАТО

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Фото: REUTERS/Yves Herman

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан запевнив генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга у підтримці членства Швеції в Альянсі. Він закликав парламент закінчити ратифікацію "за першої можливості".

Про це Орбан та Столтенберг говорили під час телефонної розмови, про яку вони повідомили у соцмережі X.

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За словами прем'єра Угорщини, він підтвердив підтримку від уряду Угорщини щодо членства Швеції в НАТО.

"Я також підкреслив, що ми продовжимо закликати Національні збори Угорщини проголосувати за вступ Швеції і завершити ратифікацію за першої ж можливості", — наголосив Орбан.

Скриншот допису з X Віктора Орбана

Що сказав про це Столтенберг

Своєю чергою генсек НАТО Столтенберг зауважив, що розмова з прем'єр-міністром Угорщини була "доброю" та заявив про чітку підтримку Орбана і уряду країни щодо членства Швеції в Альянсі.

"Я з нетерпінням очікую на ратифікацію, щойно парламент (Угорщини. — Ред.) знову збереться", — запевнив він.

Скриншот допису з X Єнса Столтенберга

Нагадаємо, парламент Туреччини схвалив членство Швеції в Північноатлантичному Альянсі 23 січня. Вперше цю заявку Швеція подала ще на початку 2022 року.