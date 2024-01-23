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Туреччина схвалила членство Швеції в НАТО, — Bloomberg

23 січня 2024 21:53
оновлено: 22:20
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Туреччина схвалила членство Швеції в НАТО, — Bloomberg
Парламент Туреччини. Фото: Anadolu Agency
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Парламент Туреччини схвалив членство Швеції в Північноатлантичному Альянсі сьогодні, 23 січня. Вперше цю заявку Швеція подала ще на початку 2022 року.

Про це повідомляє Bloomberg.

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Туреччина схвалила членство Швеції в НАТО

На пленарному засіданні парламенту в Анкарі "за" вступ Швеції в НАТО проголосували 287 голосами. 

"Вступ Швеції зміцнить НАТО, зміцнить її північне охоплення та покращить її здатність захищати східний фланг", — пише агенство.

Очікується, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган підпише документ протягом кількох наступних днів.

Відомо, що в такому разі Угорщина лишиться єдиною державою-членом Альянсу, яка ще не схвалила приєднання Швеції.

Зазначимо, що раніше міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрем зазначав, що можлива передача літаків Gripen до України залежить від того, коли Швеція приєднається до НАТО.

"Ми маємо створити відповідну комісію, тому що нам треба думати і про безпеку Швеції. Але, знову ж таки, ми нічого не виключаємо",  — заявив він 17 січня.

Нагадаємо, що американський президент Джо Байден поставив схвалення Туреччиною членства Швеції в НАТО як передумову для продажу винищувачів Анкарі.

Натомість сама Швеція відправить сотні військових до Латвії для посилення там сил НАТО після того, як вона набуде повноправного членства в Альянсі. 

Також ми писали, що готуючи своїх військових льотчиків на F-16, українське військово-політичне керівництво не зупиняється лише на американських штурмовиках. Про шведські "Грифони", щодо яких Україна веде перемовини — у матеріалі Новини.LIVE.

Туреччина
НАТО
Швеція
Альянс

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