Швеція збільшить виробництво боєприпасів для України та збудує нові субмарини

Снаряди українських військових. Фото: images.wsj.net

Швеція збільшить виробництво артилерійських 155-мм боєприпасів для України. До того ж країна будує нові субмарини, щоб стримувати Росію.

Про це повідомляє Politico.

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Боєприпаси для України

Угода стосується інвестицій у збільшення потужностей з виробництва 155-мм артилерійських боєприпасів у Швеції. Інвестиції частково фінансуються шведською державою та Європейським Союзом. Угода перетворюється на контракт за умови, що ЄС, у конкуренції з іншими проєктними пропозиціями, виділить кошти протягом першого кварталу 2024 року.

"Зараз ми робимо наступний важливий крок щодо прискорення інвестицій у виробничі потужності галузі. Таким чином, ми скорочуємо терміни постачання, збільшуємо можливості підтримки України та водночас зміцнюємо безпеку постачання артилерійських боєприпасів до Швеції та Скандинавії у довгостроковій перспективі", — розповів керівник оперативного відділу FMV Йонас Лоцне.

Нові субмарини для стримування Росії

Росіяни хочуть наростити кількість підводних човнів. Відповідно до звіту, який має Швеція, вже до 2030 року РФ збирається збільшити свій флот до 30 одиниць.

У відповідь на це країна планує посилити свою військову присутність в акваторії Балтійського моря. Наразі у флоті є чотири субмарини. Для його перезавантаження Швеція планує залучити два нові підводні човни.

Ймовірно, "Блекінге" і "Сконе" введуть у дію вже за декілька років — у 2027-2028 роках. Вони стануть першими підводними човнами, які Швеція побудує за останні десятиліття. У країні зазначили, що "Блекінге" і "Сконе" стануть новим та важливим кроком.

Серед завдань нових човнів буде протидія морським операціям Росії в акваторії Балтійського моря.

Нагадаємо, міністр цивільної оборони Швеції Карл-Оскар Болін закликав громадян країни готуватися до війни. Він звернувся до шведів і попросив допомогти побудувати "тотальну оборону" та вживати заходів для підвищення стійкості держави.

Також ми писали, нещодавно Президент України Володимир Зеленський виступив на щорічній національній конференції Швеції "Суспільство та оборона". За його словами, така конференція є однією із найважливіших подій Північної Європи у сфері безпеки та оборони.