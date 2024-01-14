Швеция увеличит производство боеприпасов для Украины и построит новые субмарины

Снаряды украинских военных. Фото: images.wsj.net

Швеция увеличит производство артиллерийских 155-мм боеприпасов для Украины. К тому же страна строит новые субмарины, чтобы сдерживать Россию.

Об этом сообщает Politico.

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Соглашение касается инвестиций в увеличение мощностей по производству 155-мм артиллерийских боеприпасов в Швеции. Инвестиции частично финансируются шведским государством и Европейским союзом. Соглашение превращается в контракт при условии, что ЕС в конкуренции с другими проектными предложениями выделит средства в течение первого квартала 2024 года.

"Сейчас мы делаем следующий важный шаг по ускорению инвестиций в производственные мощности отрасли. Таким образом, мы сокращаем сроки поставки, увеличиваем возможности поддержки Украины и одновременно укрепляем безопасность поставок артиллерийских боеприпасов в Швецию и Скандинавию в долгосрочной перспективе", — рассказал руководитель оперативного отдела FMV Йонас Лоцне.

Новые субмарины для сдерживания России

Россияне хотят нарастить количество подводных лодок. Согласно отчету, который имеет Швеция, уже к 2030 году РФ собирается увеличить свой флот до 30 единиц.

В ответ на это страна планирует усилить свое военное присутствие в акватории Балтийского моря. Сейчас во флоте есть четыре субмарины. Для его перезагрузки Швеция планирует привлечь две новые подводные лодки.

Вероятно, "Блэкинге" и "Сконе" введут в действие уже через несколько лет — в 2027-2028 годах. Они станут первыми подлодками, которые Швеция построит за последние десятилетия. В стране отметили, что "Блэкинге" и "Сконе" станут новым и важным шагом.

Среди задач новых лодок будет противодействие морским операциям России в акватории Балтийского моря.

Напомним, министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин призвал граждан страны готовиться к войне. Он обратился к шведам и попросил помочь построить "тотальную оборону" и принимать меры по повышению устойчивости государства.

Также мы писали, что недавно Президент Украины Владимир Зеленский выступил на ежегодной национальной конференции Швеции "Общество и оборона". По его словам, такая конференция — одно из важнейших событий Северной Европы в сфере безопасности и обороны.