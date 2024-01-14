Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow День arrow Швеция увеличит производство боеприпасов для Украины и построит новые субмарины arrow

Швеция увеличит производство боеприпасов для Украины и построит новые субмарины

14 января 2024 13:25
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Швеция увеличит производство боеприпасов для Украины и построит новые субмарины
Снаряды украинских военных. Фото: images.wsj.net
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Швеция увеличит производство артиллерийских 155-мм боеприпасов для Украины. К тому же страна строит новые субмарины, чтобы сдерживать Россию.

Об этом сообщает Politico.

Читайте также:

Боеприпасы для Украины

Соглашение касается инвестиций в увеличение мощностей по производству 155-мм артиллерийских боеприпасов в Швеции. Инвестиции частично финансируются шведским государством и Европейским союзом. Соглашение превращается в контракт при условии, что ЕС в конкуренции с другими проектными предложениями выделит средства в течение первого квартала 2024 года.

"Сейчас мы делаем следующий важный шаг по ускорению инвестиций в производственные мощности отрасли. Таким образом, мы сокращаем сроки поставки, увеличиваем возможности поддержки Украины и одновременно укрепляем безопасность поставок артиллерийских боеприпасов в Швецию и Скандинавию в долгосрочной перспективе", — рассказал руководитель оперативного отдела FMV Йонас Лоцне.

Новые субмарины для сдерживания России

Россияне хотят нарастить количество подводных лодок. Согласно отчету, который имеет Швеция, уже к 2030 году РФ собирается увеличить свой флот до 30 единиц.

В ответ на это страна планирует усилить свое военное присутствие в акватории Балтийского моря. Сейчас во флоте есть четыре субмарины. Для его перезагрузки Швеция планирует привлечь две новые подводные лодки.

Вероятно, "Блэкинге" и "Сконе" введут в действие уже через несколько лет — в 2027-2028 годах. Они станут первыми подлодками, которые Швеция построит за последние десятилетия. В стране отметили, что "Блэкинге" и "Сконе" станут новым и важным шагом.

Среди задач новых лодок будет противодействие морским операциям России в акватории Балтийского моря.

Напомним, министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин призвал граждан страны готовиться к войне. Он обратился к шведам и попросил помочь построить "тотальную оборону" и принимать меры по повышению устойчивости государства.

Также мы писали, что недавно Президент Украины Владимир Зеленский выступил на ежегодной национальной конференции Швеции "Общество и оборона". По его словам, такая конференция — одно из важнейших событий Северной Европы в сфере безопасности и обороны.

россия
Швеция
Украина
Балтийское море
боеприпасы

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

2 января 2024

22:43 В Украине хотят мобилизовать еще две категории лиц из-за их специальности

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

1 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 января — полный список

9 января 2024

09:51 Лунин готовится к трансферу в неожиданный клуб

Актуальное по теме